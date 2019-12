Microsoft oznámil novou generaci Xboxu, ponese název Xbox Series X

Projekt Scarlett tak konečně dostal jméno a podobu, čímž prozatím předběhli svoji konkurenci. Nový hled slibuje podporu vertikálního i horizontálního postavení, jako tomu ostatně bylo i nyní.

Nesmíme zapomínat také na závazek přinést kompatibilitu se všemi svými předchozími generacemi, což znamená knihovnu o tisících hrách již od prvního dne vydání. První hrou oznámenou speciálně pro vydání na nadcházející generaci se stalo pokračování Hellblade: Senua’s Sacrifice, která byla designována tak, aby naplno využila sílu nového hardware. To mají dokazovat i in-engine scény z odhaleného traileru.

Od poslední generace se poučili a stojí za tím, že konzole by měla být opravdu pouze pro hraní, a ne pro multimediální použití. Prozradili také, že by nový přírůstek do Xbox rodiny měl zvládat nativní 4k s 60 FPS s možností až 120 FPS.

Znovu opakují, že nový Xbox bude disponovat čtyřikrát vyšší výpočetní silou využitou nejefektivnějším a nejtišším možným způsobem. Odhalili něco nového i o vnitřnostech, které se vcelku podobají těm, které před pár měsíci odhalilo Sony. Každá konzole má samozřejmě navržený procesor přímo pro své potřeby, oba se však chlubí AMD procesorem s architekturou Zen 2, podporou ray-tracingu a velmi rychlým SSD.

Stále ještě čekáme na oznámení cenové kategorie a určitě se v příštím roce dočkáme oznámení mnohých her, které už se na novou konzoli podívají. Microsoft tuto informaci neváhal podpořit s tím, že kromě mnohých externích studií pracuje na vývoji her pro Xbox Series X také 15 jejich vlastních studií.