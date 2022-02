Microsoft zablokuje od příštího roku makra v Excelu, jsou bezpečnostní hrozbou

Zdroj

Společnost Microsoft zavedla uživateli velice oblíbená makra již v roce 1993 při uvedení verze Microsoft Excel 5.0. Postupem času se stala makra běžnou součástí již od vydání Office 97. Makro je vlastně řada příkazů, které umožňují automatizovat opakování určitého úkolu či spuštění určitého úkolu.

Makra tak mohou být opravdu užitečná a mohou nám ušetřit hodně práce, ale na druhou stranu se v poslední době vyskytuje čím dál více informací, že právě přes tato makra útočí hackeři. Pomocí makra totiž může dojít ke spuštění nebezpečného malwaru. Z tohoto důvodu Microsoft včera oznámil, že všechna makra v rámci sady Office budou ve výchozím stavu vypnuta, a to ve všech aktuálně podporovaných aplikacích Office.

Vývojáři společnosti Office sice integrovali do tabulkového kalkulátoru Excel lištu oznamující bezpečnostní riziko při používání makra, ale mnoho uživatelů tohoto upozornění nedbalo. Microsoft začal již blokovat starší verze makra a v současné době umožňuje pouze makra VBA.

I tato makra by však měla být nejdéle během příštího roku zablokována. V nejbližší době však zablokuje možnost stahovat jakákoliv makra z internetu v rámci aplikací Access, Excel, PowerPoint, Viso a Word. Pokud budete i přesto chtít svou bezpečnost riskovat a otevřít makro stažené z internetu, musíte z daného souboru odstranit atribut „Mark of the Web.“

Zajímavé je, že toto blokování se týká pouze sady Microsoft Office nainstalovaných na operačním systému Windows. Podle všeho by to sadu Office nainstalovanou na macOS nemělo vůbec poznamenat. V případě mobilní verze Office se tento problém nemusí vůbec řešit, protože tato verze makra vůbec nepodporuje.