Microsoft umožní zaměstnavateli sledovat, jak často chatujete a co si kopírujete

S nástupem Home Office se rozjely napříč firmami rozsáhlé debaty o tom, zda jejich zaměstnanci skutečně v pracovní době pracují či si vyřizují osobní záležitosti. Některé firmy navíc řeší souvislost s ochranou citlivých dat a nakládání s nimi v prostředí, které není pod kamerovým dohledem, a na zařízení, jejichž bezpečnost nemají pod kontrolou.

Společnost Microsoft se tedy rozhodla o drastičtější metody, které by firmám daly širší přehled o tom, kdo porušuje pracovní morálku a vyřizuji si soukromou korespondenci. Už nyní jejich nástroje počítají vaši aktivitu, četnost korespondence po Teams či třeba reakční dobu. Nyní tento rozsah doplní i službou „Centrum Microsoft 365: Řízení vnitřních rizik – Zvýšený přehled o prohlížečích“. V praxi by to nemělo být nic zvláštního, až na dovětek ohledně prohlížečů.

Zdroj

Tento nástroj je totiž určen pro správce firemních sítí, kteří díky tomu budou mít dokonalý přehled o tom, co zaměstnanci na prohlížečích dělají. Prací na takovém počítači potvrdíte souhlas, že administrátorovi poskytujete zvýšenou viditelnost na práci v prohlížeči. Vyhodnocení reportu zaměstnanců, jejichž návštěvnost služeb jako YouTube; Messenger či online weby pro sledování videí přesahuje nějakou tolerovanou mez, tak pro ně bude vzdálený na jediné kliknutí.

Microsoft se dle svého vyjádření chce zaměřit na „rizikové aktivity“, což může být i používání webových prohlížečů pro přístup k citlivým firemním souborům. V rámci svého centra pro dodržování předpisů dokáže sledovat i soubory kopírované do osobních cloudových úložišť, soubory určené k tisku na místních nebo síťových zařízeních, soubory přenášené a kopírované do sdílených síťových složek, soubory kopírované na zařízení USB a další.

Dalším nástrojem je Centrum shody Microsoft 365: „Řízení rizik zasvěcených osob – Nové ML detektory.“ Jedná se o robota, který bude sledovat všechny rizikové kroky zaměstnance. Nepůjde tedy o kontrolu pouze v prohlížečích, ale také v celém Microsoft 365. Na druhou stranu se dá pochopit, že čím více špionážních nástrojů bude společnost na své zaměstnance pracující třeba i z domova nasazovat, tím méně důvěry a loajality může od svých zaměstnanců očekávat.