Mikroskopický robot z galinstanu je 3x rychlejší než gepard v poměru k velikosti

Doposud, když se hovořilo o robotech, se obvykle uvažovalo o mechanických strojích složených z pevných částic. Poslední dobou se ale vědci upírají směrem k tzv. měkkým robotům či soft robotům. Ti by měli být vytvořeni z měkkým částí tak, aby co nejvíce připomínali živý organismus.

S novinkou přišli vědci z Univerzita Johanese Keplera, kde vytvořili řiditelné měkké roboty, kteří dokážou běhat, plavat i skákat s neskutečnou rychlostí 70 BL/s (délka těla za sekundu). Jejich rychlost je o to více překvapující, když si uvědomíme, že nejrychlejší suchozemské zvíře na Zemi, gepard, dokáže běžet rychlostí pouze 23 BL/s.

Při stavbě těchto robotů byly použity měkké materiály jako jsou polymery a slitiny s tvarovou pamětí, které mění tvar při změně teploty. Záměr vědců je vytvořit takového robota, který by byl schopen pracovat i v extrémních podmínkách, jako jsou například v lidském těle. Soft roboti, kteří by byli ultrarychlí, by mohli v budoucnu třeba nahradit invazivní metody, jakou je kolonoskopie či kontrolu žaludku, střev, apod.

Hlavní složkou při výrobě robota byl tzv. galinstan, který se skládá z cínu (Sn), galia (Ga) a india (In). Autor studie, Dr. Guoyong Mao, prohlásil: „Nejdůležitější vlastností tohoto materiálu je, že je při pokojové teplotě jako kapalina, zatímco má také vysokou vodivost, takže je užitečný pro vytváření měkkých a deformovatelných cívek.“ Tyto cívky byly vytištěny metodou 3D tisku a následně vsazeny do elastomerových skořepin.