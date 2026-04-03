Možná už k nám mimozemšťané mluvili. Jen jsme je neslyšeli

Pátek, 3 Duben 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Vesmír

Zdroj: ChatGPT

Desítky let posloucháme vesmír a nic. Nový výzkum ale naznačuje, že problém nemusí být v tom, že nikdo nevysílá. Možná jen neumíme poznat, když signál skutečně dorazí.
Myšlenka je vlastně jednoduchá. Někde ve vesmíru vznikne civilizace, vyšle signál a my ho zachytíme. Takhle si to lidé představují už desítky let. Jenže realita se té představě moc nepodobá.

Nová práce vědců z EPFL naznačuje, že problém nemusí být v tom, že by žádné signály neexistovaly. Klidně už k Zemi mohly dorazit. Jen jsme je nerozpoznali, nebo jsme se zrovna nedívali správným směrem.

Ne každý signál totiž vypadá jako jasné „pípnutí“ z filmů. Může být krátký, slabý, nepravidelný. Klidně může proběhnout během zlomku vteřiny na frekvenci, kterou zrovna nikdo nesleduje. V takovém případě zapadne do šumu a zmizí mezi obrovským množstvím dat, která teleskopy sbírají každý den.

Mezi fakty a představami

Do toho se dlouhodobě míchá ještě jedna věc. Lidská představivost. Fotky podivných objektů na obloze, nejasné záběry, kruhy v obilí, různé „záznamy“, které kolují po internetu. Podobných věcí existují stovky, možná tisíce.

Jenže ani po letech zkoumání neexistuje jediný jasný, ověřený důkaz, který by potvrdil existenci mimozemské civilizace. Většina těchto případů má nakonec docela pozemské vysvětlení. Optické klamy, lidská chyba, technika, nebo prostě podvrh.

A právě tohle často zkresluje pohled na celý problém. Na jedné straně je přehnané očekávání, že „něco přece musí být“, na druhé straně reálná věda, která pracuje s daty, pravděpodobností a limity měření.

Fyzik Claudio Grimaldi se pokusil spočítat, jak velká je šance, že jsme signál přehlédli. Do výpočtů zahrnul, jak dlouho by takový signál mohl existovat, jak daleko jsme schopni ho zachytit a jak často vlastně sledujeme správné frekvence.

Výsledek není úplně uklidňující. Pokud bychom chtěli spoléhat na blízké zdroje, muselo by kolem Země projít obrovské množství signálů. Tak velké, že to nedává smysl ani při optimistických odhadech počtu obyvatelných planet.

Z toho vychází jiný scénář. Pokud něco existuje, je to pravděpodobně velmi daleko. Signály k nám mohou letět tisíce nebo miliony let. A i když dorazí, šance, že je zachytíme v ten správný okamžik, je překvapivě malá.

vesmír, letectví a kosmonautika, NASA
Zdroje: 

ScitechDaily.com

