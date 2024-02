Na ISS bude Evropská vesmírná agentura testovat 3D tiskárnu na nerez

Technologie pozvolna kráčí kupředu a 3D tisk se již stává téměř běžnou věcí. I když vám možná přijde, že se vás to netýká, tak byste se divili, kolik máte kolem sebe věcí pocházejících z 3D tisku. Není proto divu, že i vesmírné agentury chtějí z této technologie čerpat. Ostatně taková 3D tiskárna dokáže nahradit několik lidí.

Proto má také ve čtvrtek ráno dorazit na Mezinárodní vesmírnou stanici speciální 3D tiskárna v rámci zásobovací mise Cygnus NG-20. Ta je poněkud rozměrná a váží 180 kilogramů. Vývojářem tiskárny je Airbus a až dorazí na Mezinárodní vesmírnou stanici, pak nad ní převezme kontrolu astronaut Andreas Mogensen.

Zdroj: Shutterstock

Co činí tuto tiskárnu opravdu speciální, je to, že dokáže tisknout z kovu. Doposud totiž byly na Mezinárodní vesmírné stanici jen tiskárny schopné tisknout z polymeru. Nová tiskárna bude pracovat z formou nerezové oceli. Princip je celkem jednoduchý, protože nerezový drát je zatlačen do tiskové oblasti, kde ho roztaví laser, který je prý milionkrát silnější než běžné laserové ukazovátko.

Tiskárna bude pracovat v naprosto uzavřené krabici, kde bude teplota vyšší než 1 400 °C. Navíc se z této krabice musí vyextrahovat veškerý kyslík a nahradit dusíkem. Tisk je ale náročnější než v případě polymeru, a tak se připravují čtyři zkušební výtisky. Tyto výtisky budou stejné, jako na zemi a vědci následně chtějí porovnat, jak se liší kvalita tisku ve vesmíru a na zemi. Každý z těchto výtisků pak bude tiskárně trvat až čtyři týdny. V případě, že by vše šlo dle plánu, bude tato technologie nasazena pro další mise a ve finále může pomoci i při budoucím dobývání Marsu.