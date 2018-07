Náhražka burgeru ze Silicon Valley na bázi molekuly hem dostala schválení od FDA

Dostat v restauraci takový hamburger, který je veggie, ale chutná jako by byl ze skutečného masa je možná sen ne jednoho vegetariána. Je nutné si položit jednu základní otázku, a to, co dělá maso masem? Podle Impossible Foods, tvůrce Impossible Burgeru, je to vše o molekule nazývané hem. Vše co je maso – chuť, krvavá struktura, vůně i chuť, za vše prý může tato molekula.

Tuto molekulu máme dokonce i v lidském těle, kde váže kyslík z plic a putuje s ním po našem krevním oběhu. Částečně se podílí i na krásně rudém zbarvení krve. To vše je podle Impossible Foods přesně to, co dělá každý hamburger neodolatelný.

Zajímavé je, že stejná verze atomu může být nalezena i v kořenové části sóji. Proto Impossible Foods odebírá z této části DNA a přidává ji do vlastních geneticky upravených kvasinek, které pak společně fermentují a vyprodukují tzv. sójový hemoglobin obsahující Hem molekulu. Následně jsou do tohoto produktu přidány i další náhražky masa, jako je pšeničný protein, bramborový protein a sójový protein. Tím dojde k vytvoření podoby i konzistence mletého hovězího masa, které dokonce obsahuje i stopy podobné krvi.

Společnost uvedla, že produkce jejich Burgeru stojí o 75 % méně vody, 87 % méně skleníkových plynů a 95 % méně půdy než produkce z klasického hovězího masa. Cílem je celkové snížení vlivu masového průmyslu na životní prostředí.

Někteří ekologové se obávají zahrnutí dalších geneticky modifikovaných potravin do našeho jídelníčku. Společnost je však údajně ujišťuje, že se jedná o nezávadnou potravinu a jako důkaz nezávadnosti předložila i rozsáhlé testování na zvířatech a potkanech. To přimělo organizaci Food and Drug Administration (FDA), aby schválila tento produkt jako bezpečný ke konzumaci.