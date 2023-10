NASA odstartovala svou misi na Psyche. Chce odhalit vznik naší planety

NASA se nedávno vydala na svou misi nazvanou Psyche, která je zaměřena na zkoumání asteroidu stejného jména. Na tuto misi se vypravila 3tunová kosmická loď, která byla v pátek úspěšně vypuštěna z Kennedyho vesmírného střediska NASA na Floridě a má za cíl rozluštit tajemství asteroidu Psyche. Tento kovový svět velikosti Massachusetts leží v pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem a mohl by poskytnout důležité informace o formaci Země a dalších planet.

Tým za touto misí doufá, že asteroid Psyche je pozůstatkem rané historie sluneční soustavy a byl jednou jádrem planety, která ztratila své vnější vrstvy během chaotických kolizí před více než 4,5 miliardami let. Mise Psyche bude trvat alespoň 26 měsíců a během této doby se s pomocí tří vědeckých přístrojů pokusí zmapovat povrch a složení asteroidu.

Nicméně, co přesně bude na asteroidu Psyche nalezeno, zůstává záhadou. Dosud nebyly k dispozici žádné detailní snímky, pouze rozmazané obrazy z dalekohledů. Mnozí vědci věří, že asteroid je tvořen převážně kovem, zejména železem a niklem, ale skutečné poznatky budou překvapením.

Mise Psyche se vydala na svou cestu na raketě SpaceX Falcon Heavy, což byl první takový start pro NASA. Plazmové motory kosmické lodi umožní dosáhnout cíle v pásu asteroidů, který je vzdálen přibližně 3,6 miliardy kilometrů od Země.

Mise Psyche má také další ambiciózní cíle. Kromě vědeckého výzkumu má experimentovat s laserovou komunikací v hlubokém vesmíru, což by mohlo zvýšit rychlost a efektivitu přenosu dat z vesmíru na Zemi. To by mohlo otevřít nové možnosti pro budoucí vesmírné mise, včetně těžby asteroidů.

Celkově je mise Psyche fascinujícím krokem k pochopení raných dnů naší sluneční soustavy a může nám poskytnout cenné informace o kovových jádrech planet. Navíc, pokud by se nám podařilo těžit kovy z asteroidů, jako je Psyche, mohlo by to otevřít novou éru vesmírné těžby. Máme se skutečně na co těšit, když se tato kosmická loď přiblíží k tajemnému světu zvanému Psyche.