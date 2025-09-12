CDR.cz - Vybráno z IT

NASA Perseverance možná našel první známky života na Marsu

Pátek, 12 Září 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, Vesmír

Zdroj: Shutterstock

Rover Perseverance učinil na Marsu objev, který může změnit náš pohled na vesmír. Vzorek horniny „Sapphire Canyon“ z kráteru Jezero vykazuje chemické stopy, jež by mohly ukazovat na dávnou mikrobiální aktivitu. Jistotu ale vědci zatím nemají – před námi je dlouhá cesta k potvrzení života mimo Zemi.

NASA zveřejnila výsledky analýzy skalního vzorku s označením „Sapphire Canyon“, který rover Perseverance odebral v červenci 2024 z oblasti Bright Angel v kráteru Jezero. Právě tato část Marsu byla kdysi dávno zaplavena vodou – nachází se zde vyschlé říční koryto Neretva Vallis, široké zhruba 400 metrů. A právě tady vědci očekávali, že by mohly být uchovány stopy dávného života.

Vzorek obsahuje zvláštní minerální usazeniny, kterým vědci začali přezdívat „leopardí skvrny“. Jejich složení naznačuje, že se zde kdysi odehrávaly chemické reakce typické pro mikrobiální metabolismus. Podle publikace v prestižním časopise Nature jde o nejpřesvědčivější nález možných biosignatur na Marsu za celou dobu průzkumu planety.

„Leopardí skvrny“ a možné biosignatury

Analýza ukázala přítomnost dvou klíčových minerálů – vivianitu (hydrát fosforečnanu železnatého) a greigitu (sulfid železnatý). Na Zemi se tyto látky často tvoří v prostředí s vysokým obsahem organické hmoty, například v rašeliništích, jezerech nebo v okolí rozpadajícího se biologického materiálu.

Zajímavé je, že tyto minerály mohou vznikat dvěma způsoby – biologicky, kdy jsou produktem metabolismu mikroorganismů, nebo abioticky, tedy čistě chemickými reakcemi bez účasti života. A právě zde začíná velká vědecká debata.

Podle hlavního autora studie, Joela Hurowitze z univerzity Stony Brook, zatím není možné říct, zda za vznikem skvrn stojí dávný život:
„Kombinace sloučenin, které jsme našli, by mohla poskytovat energii mikroorganismům. Ale abychom mohli tvrdit, že jde o důkaz života, musíme získat více dat,“ uvedl.

Proč je objev tak zásadní

Překvapivé je, že jde o jeden z nejmladších sedimentárních útvarů, které Perseverance na Marsu prozkoumal. Vědci dosud předpokládali, že případné stopy života by bylo možné hledat hlavně v mnohem starších horninách. Tento objev však otevírá nové hypotézy – například že Mars mohl být obyvatelný déle, než se dosud myslelo.

Navíc zdejší sedimentární horniny obsahují jíly a prachovité usazeniny, což jsou materiály, které na Zemi výborně uchovávají stopy organických látek. Rover také našel vysoký obsah organického uhlíku, fosforu a síry, což jsou prvky nezbytné pro život, jak ho známe.

Cesta k důkazu života

Ačkoli nález vyvolává velká očekávání, vědecká komunita zůstává opatrná. NASA i další výzkumníci zdůrazňují, že k potvrzení života na Marsu nestačí jen chemická podobnost. Proto Perseverance sbírá vzorky, které mají být v příštím desetiletí dopraveny na Zemi v rámci plánované mise Mars Sample Return.

K ověření se používá i takzvaná CoLD škála – „Confidence of Life Detection“, která stanovuje úroveň jistoty, zda nalezené signály skutečně souvisí s životem. Současný objev zatím tuto škálu posunul o krok výše, ale definitivní potvrzení stále chybí.

Tagy: 
NASA, Mars, planety
Zdroje: 

Scitechdaily.com

nahlásit chybu

J0107a: Klidná galaxie z raného vesmíru tvoří hvězdy jako na běžícím pásu

Objevena galaxie, která se vymyká všemu, co jsme si dosud mysleli o vývoji vesmíru. Nachází se více než 11 miliard světelných let od nás, má dokonalý spirální tvar a její hvězdotvorba je 300× rychlejší než v naší Mléčné dráze. A přesto – není produktem žádné galaktické kolize.

Všechno se jednou rozpadne: Vědci spočítali, kdy zmizí i Měsíc a lidé

Podle nové studie z Nizozemska se i nejodolnější objekty vesmíru – černé díry, neutronové hvězdy, Měsíc nebo lidé – jednoho dne zcela vypaří. A konec všeho? Možná přijde už za 10⁷⁸ let. Věda teď přepisuje osud vesmíru.

NASA testuje radar pro Europu – a Mars potvrdil, že funguje dokonale

Radarový přístroj REASON na palubě sondy Europa Clipper zvládl při průletu kolem Marsu něco, co není na Zemi možné. Radar se poprvé otestoval ve vesmíru, vyslal a přijal signály z povrchu Marsu a výsledkem je 60 GB dat. Ukazuje se, že mise k Jupiterovu ledovému měsíci má mimořádně dobře našlápnuto.

Vesmírná socha z prachu a plynu: Hubble ukázal, jak hvězdy mění své okolí

Evropská kosmická agentura (ESA) ve spolupráci s NASA slaví 35. výročí slavného Hubbleova vesmírného dalekohledu ve velkém stylu. K oslavě této technologické legendy vydala nově zpracovaný snímek jednoho z nejikoničtějších objektů naší galaxie – Orlí mlhoviny (Messier 16). V ohromujícím záběru dominuje mohutný pilíř plynu a prachu, který se tyčí do výšky 9,5 světelného roku. Tato kosmická věž je zhmotněním neustálého zrodu hvězd – a také poctou odkazu Hubbleova pohledu na vesmír.

Těžba na Marsu: Vědci objevili způsob, jak vyrobit kovy přímo z marťanské půdy

Kolonizace Marsu se zdá být o krok blíž. Vědci z australské Swinburne University ukazují, že kovy potřebné pro stavbu prvních kolonií nemusíme dovážet ze Země. Mars má vše potřebné přímo pod povrchem — stačí vědět, jak to využít.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi