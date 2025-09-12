NASA Perseverance možná našel první známky života na Marsu
NASA zveřejnila výsledky analýzy skalního vzorku s označením „Sapphire Canyon“, který rover Perseverance odebral v červenci 2024 z oblasti Bright Angel v kráteru Jezero. Právě tato část Marsu byla kdysi dávno zaplavena vodou – nachází se zde vyschlé říční koryto Neretva Vallis, široké zhruba 400 metrů. A právě tady vědci očekávali, že by mohly být uchovány stopy dávného života.
Vzorek obsahuje zvláštní minerální usazeniny, kterým vědci začali přezdívat „leopardí skvrny“. Jejich složení naznačuje, že se zde kdysi odehrávaly chemické reakce typické pro mikrobiální metabolismus. Podle publikace v prestižním časopise Nature jde o nejpřesvědčivější nález možných biosignatur na Marsu za celou dobu průzkumu planety.
„Leopardí skvrny“ a možné biosignatury
Analýza ukázala přítomnost dvou klíčových minerálů – vivianitu (hydrát fosforečnanu železnatého) a greigitu (sulfid železnatý). Na Zemi se tyto látky často tvoří v prostředí s vysokým obsahem organické hmoty, například v rašeliništích, jezerech nebo v okolí rozpadajícího se biologického materiálu.
Zajímavé je, že tyto minerály mohou vznikat dvěma způsoby – biologicky, kdy jsou produktem metabolismu mikroorganismů, nebo abioticky, tedy čistě chemickými reakcemi bez účasti života. A právě zde začíná velká vědecká debata.
Podle hlavního autora studie, Joela Hurowitze z univerzity Stony Brook, zatím není možné říct, zda za vznikem skvrn stojí dávný život:
„Kombinace sloučenin, které jsme našli, by mohla poskytovat energii mikroorganismům. Ale abychom mohli tvrdit, že jde o důkaz života, musíme získat více dat,“ uvedl.
Proč je objev tak zásadní
Překvapivé je, že jde o jeden z nejmladších sedimentárních útvarů, které Perseverance na Marsu prozkoumal. Vědci dosud předpokládali, že případné stopy života by bylo možné hledat hlavně v mnohem starších horninách. Tento objev však otevírá nové hypotézy – například že Mars mohl být obyvatelný déle, než se dosud myslelo.
Navíc zdejší sedimentární horniny obsahují jíly a prachovité usazeniny, což jsou materiály, které na Zemi výborně uchovávají stopy organických látek. Rover také našel vysoký obsah organického uhlíku, fosforu a síry, což jsou prvky nezbytné pro život, jak ho známe.
Cesta k důkazu života
Ačkoli nález vyvolává velká očekávání, vědecká komunita zůstává opatrná. NASA i další výzkumníci zdůrazňují, že k potvrzení života na Marsu nestačí jen chemická podobnost. Proto Perseverance sbírá vzorky, které mají být v příštím desetiletí dopraveny na Zemi v rámci plánované mise Mars Sample Return.
K ověření se používá i takzvaná CoLD škála – „Confidence of Life Detection“, která stanovuje úroveň jistoty, zda nalezené signály skutečně souvisí s životem. Současný objev zatím tuto škálu posunul o krok výše, ale definitivní potvrzení stále chybí.