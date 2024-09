NASA potvrzuje vývoj nového lunárního časového pásma

Význam nového lunárního času je třeba chápat v kontextu Einsteinovy teorie relativity, která naznačuje, že čas se mění v závislosti na rychlosti a gravitaci. Na Měsíci, kde je gravitace slabší než na Zemi, se čas pohybuje o něco rychleji. Tato odchylka činí přibližně 56 mikrosekund za den, což může způsobit závažné chyby ve výpočtech, které jsou klíčové pro úspěch misí, jež vyžadují vysokou přesnost. Cheryl Gramlingová, vedoucí NASA pro načasování a standardy, ve svém prohlášení uvedla, že i tato malá změna může mít velký dopad, zejména při komunikaci a navigaci ve vesmíru. „Pro něco, co se pohybuje rychlostí světla, může 56 mikrosekund způsobit odchylku, která by astronauta posunula o vzdálenost přibližně 168 fotbalových hřišť," vysvětlila.

Memorandum Bílého domu zdůrazňuje, že NASA nebude na tomto projektu pracovat sama. Na vývoji lunárního časového standardu, který bude označován jako Lunární Koordinovaný Čas (LTC), se budou podílet další americké vládní agentury, včetně ministerstev obchodu, obrany, státu a dopravy. Kromě toho budou hrát důležitou roli i globální partneři, zejména signatáři Artemis Accords – dohody, kterou od jejího vzniku v roce 2020 podepsalo již 43 zemí. Tyto země se zavázaly dodržovat normy a pravidla pro chování ve vesmíru. Zajímavé je, že některé významné světové mocnosti, jako je Čína a Rusko, se k této dohodě nepřipojily, což vyvolává otázky o jejich budoucích plánech v oblasti vesmírného průzkumu.

Hlavní odpovědnost za vývoj LTC bude mít program NASA Space Communication and Navigation (SCaN). Tento nový časový standard by měl být nejen užitečný pro mise na Měsíci, ale také škálovatelný pro budoucí mise na jiná nebeská tělesa, jako je Mars. Systém bude založen na váženém průměru atomových hodin umístěných na Měsíci, podobně jako je na Zemi používán koordinovaný světový čas (UTC). Umístění těchto hodin však zatím není definitivně určeno.

Jednou z klíčových misí, které se blíží, je program Artemis. NASA plánuje prostřednictvím Artemis 2 vyslat čtyřčlennou posádku na průlet kolem Měsíce, což by se mělo uskutečnit v září 2025. Následující mise, Artemis 3, má za cíl přistát astronauty na povrchu Měsíce poblíž jeho jižního pólu. Pokud vše půjde podle plánu, tyto mise budou prvními, které budou používat nový lunární časový standard.

Proč je to důležité? Měsíc není jen fascinujícím nebeským tělesem, ale i důležitou zastávkou na cestě k dalšímu průzkumu vesmíru, zejména Marsu. Zavedení přesného lunárního času je krokem k tomu, aby byly mise na Měsíc a později na Mars co nejefektivnější a nejbezpečnější. Bez tohoto systému by byla každá mise náchylná k chybám, které mohou vzniknout kvůli relativistickým efektům, a to i v případě jednoduchých navigačních úkolů.

Zdroj: Shutterstock

Celý projekt je součástí širšího plánu, který má za cíl vrátit lidstvo na Měsíc a následně se vydat ještě dál. Kromě vědeckého významu má projekt i politický rozměr, protože zajištění dominance ve vesmírném prostoru je jedním z hlavních cílů řady zemí včetně USA.

Tento nový standard pro měření času na Měsíci se stane klíčovým nástrojem, který otevře dveře dalšímu průzkumu vesmíru a umožní efektivnější a bezpečnější operace nejen na Měsíci, ale i na dalších planetách. Jak se vesmírný průzkum posouvá kupředu, budou standardizované systémy, jako je LTC, hrát stále důležitější roli.

Tato iniciativa NASA je důkazem toho, že i když jsme stále na začátku naší cesty k vesmírnému průzkumu, už nyní se připravujeme na budoucnost, ve které lidstvo bude moci cestovat daleko za hranice naší domovské planety.