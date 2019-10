NASA si klade otázku, kam se poděla voda z Marsu. Odpovědi jsou již na stopě

NASA hledá život na jednom z měsíců Jupiteru, skrývat by se mohl pod ledem

NASA hledá život na jednom z měsíců Jupiteru, skrývat by se mohl pod ledem NASA schválila misi zaměřenou na hledání života na jednom z Jupiterových měsíců a stanovila předpokládaný start na rok 2025.

