NASA ve spolupráci se SpaceX bude chránit Zemi před asteroidy pomocí sondy DART

SpaceX je společnost, která stoupá strmě vzhůru a může se pyšnit řadou projektů a kontraktů, a to v celkové hodnotě cca 12 miliard dolarů. Některé z nich se dají zařadit spíše do kategorie těch komerčnějších či obyčejných, jako například doprava družice či zásobování. Naproti tomu se zde vyskytují i vyslovené rarity.

Planned, but still surprising, in-person keynote at @SmallSatBiz conference: @spacex vp/ build & flight reliability, Hans Koenigsmann. Says co now has >$12B in backlog.

— Peter B. de Selding (@pbdes) 6. února 2018

NASA oznámila dne 11. dubna 2019, že společnost SpaceX vyhrála soutěž o vynesení družice DART (Double Asteroid Redirection Test) do vesmíru. Je to v podstatě úplně první mise tohoto druhu v historii, jejímž cílem je otestovat možnost odklonění tzv. blízkozemního asteroidu, který ohrožuje Zemi, z jeho dráhy.

Družice by po svém startu měla, díky solárnímu elektrickému pohonu, zamířit přímo k asteroidu označeném jako 65803 Didymos. Ke svému cíli, který je vzdálen 11 milionů kilometrů od Země, však dorazí až v říjnu 2022. Cílem družice však není jako kamikaze narazit do asteroidu, ale do jeho měsíčku o průměru 150 metrů při rychlosti družice 6 km/s. Tím by mělo dojít ke nepatrné změně trajektorie asteroidu.

Společnost SpaceX se k této misi vyjádřila následovně: „SpaceX je pyšné na úspěšné partnerství s NASA, které pokračuje touto důležitou meziplanetární misí. Tento kontrakt jen podtrhuje důvěru společnosti NASA ve schopnosti Falconu 9 absolvovat kriticky důležité vědecké mise, a to za nejlepší ceny na trhu.“

V tuto chvíli asteroid Didymos nepředstavuje urgentní hrozbu pro naši planetu, ale jedná se spíš o testování záložního plánu, kdyby taková hrozba skutečně nastala. SpaceX bude startovat z rampy SLC-4E se svým Falconem 9 a DARTem až v červnu roku 2021. Po startu by NASA měla obdržet fakturu na 69 milionů dolarů, což je cena za start a veškeré náklady.