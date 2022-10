NASA zkoušela, zda by odvrátila asteroid. Test předčil očekávání

Zdroj: Shutterstock

NASA nedávno zkoušela otestovat případnou obranu Země při hrozící apokalypsou v podobě nějakého meteoritu. Proto si vybrala asteroid Dimorphos, který obíhá kolem Didymosu, a chtělo ho vychýlit z jeho dráhy pomocí sondy DART. Bylo to historicky poprvé, co se lidstvo o něco podobného pokusilo.

Asteroid Dimorphos má v průměru jen 160 metrů a vyskytuje se asi 11 milionů kilometrů od Země. To je dostatečná vzdálenost, než aby představoval pro nás reálné nebezpečí. Sonda DART, která má rozměry asi jako pračka, do něj úspěšně narazila 27. září v rychlosti asi 22 530 kilometrů za hodinu.

O tom, že první část mise byla úspěšná se v NASA dozvěděli ihned, ale na informaci, zda se jim podařilo odklonit asteroid, si museli chvíli počkat. Teprve nyní mohou odborníci z NASA potvrdit, že se podařilo snížit délku oběhu Dimorphosu o zhruba 32 minut, a to z původních 11 hodin a 55 minut.

Ředitel NASA, Bill Nelson, přiznal, že tato mise překonala jeho očekávání. Prý by za úspěch považoval zpomalení i o pouhých deset minut. Náraz sondy do asteroidu ale vyvrhl do vesmíru spoustu materiálu, který se začal rozptylovat v okolí asteroidu. Podle prvotních zjištění měl asteroid náraz přežít, ale stále se ještě neví, v jakém je aktuálně stavu.

Definitivně se pak následky dopadu sondy potvrdí až v rámci mise Hera, kterou by měla do roku 2024 uskutečnit Evropská kosmická agentura. Za další dva roky se pak k asteroidu dostanou dvě sondy z této mise, které mají zmapovat následky dopadu DARTu. Zároveň by měly na Didymosu vypustit modul MASCOT, který celé místo ještě detailně prozkoumá.