Nečekaná žaloba proti Intelu: skryté vady v procesorech ohrožují důvěru

Nespokojený zákazník žaluje Intel

Mark Vanvalkenburgh, obyvatel New Yorku, podal žalobu s tvrzením, že byl uveden v omyl reklamními slogany Intelu. Společnost propagovala své 13. generace procesorů jako "nejrychlejší desktopové procesory na světě" a slibovala "nejlepší herní, streamovací a nahrávací zážitek". Vanvalkenburgh však uvádí, že místo očekávaného výkonu se setkal s nestabilním produktem náchylným k pádům a restartům.

Podle žaloby Intel vědomě zatajil informace o vadách procesorů, které způsobují "náhodné zhasínání obrazovky a nečekané restarty počítače". Tím údajně porušil důvěru zákazníků a způsobil jim finanční újmu. Vanvalkenburgh tvrdí, že pokud by on a ostatní zákazníci byli informováni o těchto problémech, neinvestovali by do drahých procesorů nebo by za ně zaplatili výrazně méně.

Žaloba usiluje o získání statusu hromadné žaloby, která by mohla zahrnout stovky tisíc až miliony zákazníků po celých Spojených státech. Intel však tvrdí, že ne všechny prodané procesory jsou vadné, což může komplikovat identifikaci všech postižených zákazníků. Přesný počet členů třídy bude znám až po dalším šetření.

Intel údajně věděl o problémech

Vanvalkenburgh tvrdí, že Intel byl o vadách svých procesorů informován již koncem roku 2022 nebo začátkem roku 2023. Společnost měla zaznamenat "neobvykle vysoké" míry vrácení produktů krátce po uvedení 13. generace na trh. Navíc média v letech 2023 a 2024 opakovaně upozorňovala na stížnosti uživatelů na nestabilitu a pády systémů.

Žaloba zdůrazňuje, že Intel měl "exkluzivní znalosti" o vadách díky svým interním testům a monitorování zpětné vazby od zákazníků. Společnost měla povinnost tyto informace sdělit veřejnosti, ale údajně tak neučinila, aby ochránila svou značku a zisky. Tím měla porušit spotřebitelské zákony a etické normy.

Vanvalkenburgh a další potenciální členové žaloby tvrdí, že utrpěli finanční újmu nákupem vadných procesorů za prémiové ceny. Žaloba požaduje nejen náhradu škody, ale také trestní odškodnění, které by mělo odradit Intel od podobného jednání v budoucnu. Pokud by soud rozhodl v jejich prospěch, Intel by mohl čelit finančním ztrátám v řádu stovek milionů dolarů.

Nedostatečná řešení a pokračující problémy

I přes vydání softwarových záplat a aktualizací mnoho uživatelů hlásí, že problémy s nestabilitou přetrvávají. Někteří vyjadřují obavy, že používání vadných procesorů by mohlo vést k trvalému poškození jejich počítačů. Na internetových fórech a sociálních sítích roste frustrace z nedostatečné komunikace a podpory ze strany Intelu.

Komunita uživatelů volá po větší transparentnosti a požaduje, aby Intel zveřejnil sériová čísla postižených procesorů. Mnozí kritizují společnost za to, že neprodlužuje záruku nebo nenabízí bezplatnou výměnu vadných produktů. Někteří zákazníci uvádějí, že se cítí ponecháni "v trvalém stavu nejistoty", zda jejich procesor selže.

Oficiální stanovisko Intelu

Intel odmítl komentovat probíhající soudní spor. V prohlášení z července společnost uvedla, že je "odhodlána poskytovat podporu všem zákazníkům, kteří zažívají problémy se stabilitou svých 13. a 14. generací desktopových procesorů". Přesné detaily o tom, jak hodlá situaci řešit, však nebyly zveřejněny.

Pokud bude žaloba úspěšná, může to mít vážné dopady na reputaci a finanční situaci Intelu. Společnost by mohla čelit nejen vysokým finančním sankcím, ale také ztrátě důvěry mezi spotřebiteli a investory. To by mohlo otevřít dveře konkurentům a změnit dynamiku na trhu s procesory.

Situace kolem údajně vadných procesorů Intelu je stále v pohybu. Zákazníci, investoři i odborná veřejnost budou s napětím sledovat, jak se společnost postaví k obviněním a jaké kroky podnikne k nápravě. Do té doby zůstává mnoho otázek nezodpovězených a budoucnost Intelu nejistá.