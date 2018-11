Něco si přejte, Bitcoin padá. Dostal se na nejnižší kurz za více než rok

Mladý milionář Erik Finman, kterému se podařilo zbohatnout na Bitcoinu, dokázal spolu se svými kolegy navrhnout a na 3D tiskárně vytisknout funkční verzi obleku, který měl Dr. Octopus. Po drobných úpravách by prý uzvedl i automobil.

