5 nejčastějších zlozvyků u počítače. Děláte je také?

Zdroj fotografie: Shutterstock

Špinavé prostředí

Asi jste už slyšeli přirovnání, že klávesnice nebo mobilní telefon je špinavější a obsahují více škodlivých bakterií než záchodní mísa. Je to vlastně prosté a jednoduché. Čím více se dotýkáme předmětů a povrchů, tím více naše ruce fungují jako přenašeče bakterií.

Existují pak studie, které zaznamenaly u některých jedinců oslabenou imunitu vzniklou právě zanedbáváním hygieny a čištění elektronických zařízení. Výrazně se proto doporučuje si umývat ruce před i po práci na počítače či po dlouhodobějším styku s mobilním telefonem. Samozřejmá by pak měla být i čistota samotné klávesnice a dotykové obrazovky a vůbec celkového pracoviště.

Jezení u počítače či televize

Odborníci na zdravý životní styl mají jasno. Požívat jídlo byste měli nejlépe v klidu u stolu a soustředit se pouze na potravu. Lidé však raději uspoří s jídlem čas a pojídají ho před klávesnicí v domnění, že tak tráví čas produktivněji. Pomineme-li hygienu, tak kombinace těchto činností nás svádí k hltání, které vede např. k žaludečním vředům, ale může mít výrazný dopad i na vaše kila.

Při pojídání u počítače nebo televize ignorujeme pocit nasycení, jelikož se soustředíme na jinou činnost. Nejčastěji pak tlačíme do pusy jednu lžíci za druhou, aniž bychom si jídlo vychutnali. A kila jdou nahoru rychle a vlastně bez prožitku. Při obědových pauzách tedy ideálně zajděte na oběd s kolegou/kolegyní nebo se odeberte někam mimo počítač. Nejenže přijdete na jiné myšlenky, ale zároveň si jídlo vychutnáte více, odpočinutím získáte energii a vrátíte se na pracoviště s čistou hlavou.

Nedostatečná očista mobilního telefonu

Další samozřejmostí je zdržet se co nejvíce doteků po mobilním telefonu. Mobil je semeništěm mikroorganismů jako jsou bakterie, plísně nebo kvasinky. A v tomto ohledu je opravdu špinavější, než záchodové prkénko. Dokonce nepomůžou kožená pouzdra. A protože telefon nosíme všude, saháme na něj všude, při jakékoliv příležitosti, je mobilní telefon přímo lapačem různých mikrobů. Nejsnazším řešením je UV lampa, ale tu s sebou běžně netaháme.

Mnohem lepší je dodržovat hygienu a přístroje občas utřít suchou mikroutěrkou (případně dezinfekčními ubrousky, ale pozor na vlhkost), aby se zabránilo možným zdravotním problémům. Těm se vystavují lidé, kteří jdou na toaletu, kde si krátí čas na telefonu, ale pak ho zandají zpět do kalhot a vytáhnou například u jídla. Představa, že když telefon člověk drží daleko a že se mikroby nepřenesou, je mylná.

Sociální sítě, prokrastinace

Solitaire, nejznámější karetní hra, je známá právě především pro zahnání stereotypu. Bohužel se v ní člověk snadno zapomene. A i když je to svým způsobem jednoduchá hra, nedokáže se člověk jen tak odtrhnout s pozorností zpět k práci. Podobné je to se sociálními sítěmi, brouzdáním internetem.

Je určitě super, že s těmito nástroji můžeme se světem sdílet své myšlenky, dívat se na to, co sdíleli ostatní, okomentovat to, dát tomu palec nahoru, ale opět je to zbytečný zabiják času. Ostatně za pozadím těchto sociálních sítích stojí hluboká psychologie, která nás má nabíjet neustálým přísunem dopaminu, abychom neustále chtěli objevit více a více. Pokud tento rituál, sjíždění internetu a sociálních sítí děláme častěji v domnění, že tam najdeme cokoliv nového, ztrácíme motivaci přejít zpět k práci.

Asi nejlepším řešením je tyto aktivity vůbec nemít na pracovišti aktivované. Zbytečně rozptylují naši pozornost a zaměstnávají podvědomí tím, že ví, že jsou na dosah. A právě proto, že jsou tak na dosah, se na ně lidé dívají nezdravě často. Sdílení informací, fotek je jistě vzrušující, ale trochu racionálního myšlení: k čemu je mít na profilu dvacet stejných fotek, každé s jiným nepatrným úhlem sklonu fotoaparátu?

Špatné sezení

Pokud nesprávně sedíme a je jedno jestli před televizí, počítačem či mobilním přístrojem (a to například několik hodin), též je to ke škodě zdraví. Spojením tohoto zlozvyku s celkovým nedostatkem pohybu si člověk zadělává nejen na problémy se zády.

Poposedáváním se zdržujeme a právě třeba ergonomická židle vám nedovolí sedět nesprávně. Pokud opravdu trávíte u PC několik hodin denně, rozhodně je investice do něčeho pohodlného vítaným krokem. Je to investice do zdraví.

Mýtus: Notebook na klíně

Titulky typu: „Notebook vaše spermie usmaží!“ nestojí podle nových poznatků na pravdivých základech. Takže odpověď na otázku, jestli nám práce s notebookem škodí zdraví, kvůli vyzařovanému teplu, je jednoduchá. Ne, neškodí.

Podle lékařů může vést k neplodnosti u mužů sice i mírně zvýšená teplota, nicméně aby vzniklo nebezpečí u práce s notebookem na klíně, musela by být zvýšená teplota trvalá. Navíc notebooky nevyzařují tolik tepla jako například horká koupel, nebo i škodící nahromaděné teplo v upnutých kalhotách.