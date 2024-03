Nejnovější ruská raketa je i po deseti letech stále nefunkční

Počátky Angary sahají až do 90. let minulého století, kdy byl tento ambiciózní program zahájen ruskou vládou. Avšak od té doby uplynulo téměř 30 let a Angara se stále potýká s řadou problémů a zpoždění. První testovací lety proběhly před téměř deseti lety, ale dodnes se Angaře nepodařilo úspěšně vynést reálný satelit.

Nyní se připravuje další start Angary, tentokrát z kosmodromu Vostočnyj, což je nejnovější ruské startoviště na Dálném východě. Tento krok představuje významný milník v historii programu, ale otázka zůstává, zda má ruská vláda skutečně dostatek důvodů k využití těžké startovací kapacity Angary A5. Zatímco se v minulosti předpokládalo, že Angara nahradí starší ruskou nosnou raketu Proton, zdá se, že se tak nestane a Angara bude sloužit převážně ruským vládním potřebám.

Zdroj: Shutterstock

Rusko však stále doufá v úspěch programu Angara, a to zejména s ohledem na budoucnost, kterou plánuje s novou generací kosmické lodi Orel. Avšak i Orel čelí svým problémům a není jasné, kdy bude připraven ke zkušebním letům.

Celkově je Angara stále důležitým symbolem pro ruský kosmický průmysl, ale zároveň připomíná problémy, s nimiž se tento průmysl potýká. Rusko se stále snaží najít své místo mezi kosmickými velmocemi, ale cesta k tomu je plná výzev a překážek.