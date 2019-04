Největší letadlo světa bude fungovat jako odpalovací rampa ve vzduchu

Vzdušný prostor má nového krále. Nad Mohavskou pouští v Kalifornii úspěšně absolvovalo svůj první zkušební let největší letadlo světa, které vyvinula americká společnost Stratolaunch Systems. Celý testovací let trval přibližně dvě a půl hodiny, během kterých letoun vzlétl až do výšky 5182 metrů a pohyboval se rychlostí 304 km/h. Toto letadlo je vybaveno celkem šesti motory z Boeingu 747 Jumbo Jet. Díky svým rozměrům potřebuje pro vzlet dráhu o délce více jak 3,6 km.

Pokud někoho napadlo, že by letadlo s rozpětím křídel 117 metrů mohlo sloužit k hromadné přepravě turistů, tak se mýlí. Pravý účel tohoto gigantu je totiž přeprava vesmírných raket. Trup letadla je navržen tak, aby raketa mohla startovat přímo z něj.

Vývoj, resp. tento projekt, byl zahájen spoluzakladatelem softwarové společnosti Microsoft Paulem Allenem a vesmírným průkopníkem Burtem Rutanem již v roce 2011. Primární cíl byl totiž vyvinout takové letadlo, které by dokázalo vynést kosmickou raketu do výšky zhruba deseti kilometrů, kde by se raketa mohla odpojit a zažehnout své motory.

Její cesta na oběžnou dráhu by tak byla znatelně levnější než při klasickém startu. I když autoři nazývají tento letoun jako největší na světě (pro jeho rozpětí), existuje i letoun, který je například od předku po ocas ještě delší.