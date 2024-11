Neobyčejný pohled z vesmíru: Astronaut NASA zachytil družice Starlink

Don Pettit, astronaut NASA, který v září odstartoval na ruské lodi Sojuz k dlouhodobé misi na ISS, pravidelně sdílí své zážitky na sociálních sítích. Jedním z jeho nejnovějších příspěvků jsou unikátní fotografie družic SpaceX Starlink, zachycené přímo z vesmíru. Zatímco většina snímků těchto satelitů pochází ze Země, Pettitovy fotografie ukazují jejich „záblesky“, viditelné na pozadí dlouhých expozic hvězd a naší planety.

Satelity Starlink, umístěné v nízké oběžné dráze Země (LEO), krouží ve větší výšce než ISS, avšak stále dostatečně nízko, aby zajišťovaly rychlý přenos dat. Pettit vysvětlil, že tyto záblesky jsou způsobeny odrazem slunečního světla od solárních panelů družic v předúsvitových či popředními světelnými podmínkami. Satelity jsou viditelné pouze v úzkém úhlu 5 až 18 stupňů před nebo za Sluncem.

Wonky streaks: Starlinks flashing ISS. Compared to the well-defined streaks from star trails, this time exposure shows wonky streaks flashing ISS. These are Starlink satellites reflecting pre-dusk or pre-dawn sunlight off their solar panels. They are only seen from 5 to 18… pic.twitter.com/zObu5c3O85