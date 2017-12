Netflix HDR na Windows 10 pouze s GPU Intel nebo NVIDIA

Ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, Microsoft bude nadále vydávat Insider verze systému Windows 10 Mobile. Počkat, opravdu je to tak neuvěřitelné?

