Netflix kupuje WBD, ale HBO Max má zůstat. Co to znamená pro předplatitele
Když Netflix oznámil záměr koupit Warner Bros. Discovery, začalo se okamžitě spekulovat o tom, že HBO Max v této podobě nepřežije. Ať už kvůli sjednocení katalogů nebo možnému zdražení předplatného. Uvnitř firmy se však podle uniklé nahrávky z all hands meetingu ozval hlas, který měl přinést trochu klidu. David Zaslav ujistil zaměstnance, že HBO Max zůstane a lidé si jej budou moct předplácet samostatně. V době, kdy se velké streamovací platformy konsolidují a bojují o každého zákazníka, to byla vítaná věta.
Proč to ale nemusí být tak jednoduché
Zaslavova slova je potřeba zasadit do kontextu. Celý obchod se bude řešit ještě dlouhé měsíce a dokončení akvizice může trvat i rok a půl. Pokud vše půjde hladce. A právě to je problém. Zaslav zřejmě nebude tím, kdo bude o budoucnosti HBO Max v době po převzetí rozhodovat. Jeho vyjádření proto nelze brát jako definitivní závazek, spíše jako snahu uklidnit zaměstnance i veřejnost ve chvíli, kdy nejistota roste.
Do hry navíc vstupují další faktory. Spojení obou katalogů by sice působilo logicky, ale prakticky by znamenalo výrazné navýšení ceny. Pro diváky, kteří využívají jen jednu ze služeb, by to mohlo být nepříjemné. Zachování dvou oddělených platforem tak dává smysl i z hlediska regulátorů. Ti se netají zájmem zabránit tomu, aby někdo získal příliš dominantní postavení na trhu.
Playoff mezi giganty
Ještě větší zmatek ale do celé situace přinesla informace, že o WBD má zájem i Paramount, tentokrát prostřednictvím nepřátelské nabídky. Najednou už nejde o to, co bude za rok, ale co může změnit už nejbližší týden. Trh čeká, jak se k tomu akcionáři postaví a zda Netflix svou nabídku upraví. Každé nové prohlášení může rozkolísat akcie i důvěru předplatitelů a přidat další vrstvu nejistoty.
Pro uživatele HBO Max i Netflixu je momentálně nejdůležitější, že žádné předplatné se nyní neruší a služba pokračuje beze změn. Zaslavova slova naznačují, že firma nechce riskovat ztrátu loajálních diváků. Do budoucna se tak spíše nabízí možnost výhodného balíčku než úplného sloučení. Výsledná podoba ale bude záviset na tom, kdo celý obchod skutečně dokončí.