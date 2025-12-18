CDR.cz - Vybráno z IT

Proč Warner Bros. říká Paramountu ne, i když nabízí víc než Netflix

Čtvrtek, 18 Prosinec 2025 - 07:00 | Francesco | Novinky, Business

Zdroj: Shutterstock

Představenstvo Warner Bros. Discovery se chystá doporučit akcionářům odmítnutí nabídky společnosti Paramount Skydance. Důvodem nejsou jen peníze, ale hlavně nejisté financování, omezená flexibilita a dlouhá regulační cesta.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Na první pohled může nabídka Paramountu působit lákavě. Třicet dolarů za akcii znamená vyšší ocenění než dohoda, kterou Warner Bros. nedávno uzavřel s Netflixem. Jenže právě tady začíná problém. Představenstvo Warner Bros. se podle lidí obeznámených se situací obává, že vyšší cena je vykoupena výrazně vyšším rizikem.

Zásadní výhrady směřují k financování celé transakce. Kapitál má být zajištěn prostřednictvím trustu rodiny Ellisonových, který je ale odvolatelný. To v praxi znamená, že prostředky lze z trustu kdykoliv stáhnout a Warner Bros. by v takové situaci měl jen omezené možnosti obrany. Dalším varovným signálem je odchod jednoho z klíčových investorů. Affinity Partners, fond spojený s Jaredem Kushnerem, z transakce odstoupil s odkazem na konflikt silných konkurenčních zájmů.

Do hry vstupuje i politika. Kritika ze strany Donalda Trumpa směrem k CBS a zmínky o vazbách rodiny Ellisonových na současnou administrativu zvyšují nejistotu kolem schvalovacího procesu. Ten by mohl trvat rok i déle a právě tato doba je pro Warner Bros. problematická.

Zdroj: Shutterstock

Netflix jako sázka na klid a kontinuitu

Na opačné straně stojí dohoda s Netflixem, kterou vedení Warner Bros. vnímá jako stabilnější a předvídatelnější řešení. Nabízí sice nižší cenu za akcii, ale zároveň jasnější strukturu, menší regulační riziko a lepší kontrolu nad tím, jak bude firma fungovat do uzavření transakce. To je klíčové zejména z pohledu řízení dluhu a každodenního provozu.

Paramount sice tvrdí, že na výtky reagoval a upravil podmínky, například kolem refinancování dluhu nebo zajištění případného rozpadového poplatku, jenže pochybnosti tím zcela nezmizely. Stažení financování ze strany Tencentu kvůli obavám o národní bezpečnost navíc ukazuje, jak citlivý celý obchod je.

Warner Bros. tak stojí před typickým dilematem velkých mediálních fúzí. Vyšší nabídka nemusí znamenat lepší výsledek, pokud s sebou nese příliš mnoho neznámých. Akcionáři sice mohou doufat v další navýšení ceny, ale představenstvo dává zatím jasně najevo, že v tomto případě mají jistota a stabilita větší váhu než samotná čísla na papíře.

Diskuze
Tagy: 
Warner Bros., Netflix, film
Zdroje: 

Gadgets360.com

nahlásit chybu

YouTube zavádí stahování videí zdarma, ale s omezeními a mizernou kvalitou

YouTube potichu spustil funkci, která byla dosud vyhrazena pouze platícím uživatelům služby Premium. Nově si mohou videa stáhnout i ti, kteří využívají bezplatnou verzi. Přesto se změna neobešla bez omezení a má několik zásadních háčků.

Squid Game 3: velký televizní moment léta 2025 se blíží

Velké finále se blíží. Už v pátek 27. června 2025 dorazí na Netflix očekávaná třetí a zároveň poslední řada seriálového fenoménu Squid Game. V kolik hodin se nové epizody objeví, kolik jich bude a co všechno diváky čeká? Připravte se na jeden z největších televizních momentů tohoto léta.

Netflix kupuje WBD, ale HBO Max má zůstat. Co to znamená pro předplatitele

Po oznámené akvizici Warner Bros. Discovery ze strany Netflixu se začaly množit obavy, že HBO Max postupně zmizí. Šéf WBD David Zaslav však zaměstnancům sdělil, že služba má pokračovat dál. Situace je ale složitější, než jeho optimistický výrok napovídá.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi