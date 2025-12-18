Proč Warner Bros. říká Paramountu ne, i když nabízí víc než Netflix
Na první pohled může nabídka Paramountu působit lákavě. Třicet dolarů za akcii znamená vyšší ocenění než dohoda, kterou Warner Bros. nedávno uzavřel s Netflixem. Jenže právě tady začíná problém. Představenstvo Warner Bros. se podle lidí obeznámených se situací obává, že vyšší cena je vykoupena výrazně vyšším rizikem.
Zásadní výhrady směřují k financování celé transakce. Kapitál má být zajištěn prostřednictvím trustu rodiny Ellisonových, který je ale odvolatelný. To v praxi znamená, že prostředky lze z trustu kdykoliv stáhnout a Warner Bros. by v takové situaci měl jen omezené možnosti obrany. Dalším varovným signálem je odchod jednoho z klíčových investorů. Affinity Partners, fond spojený s Jaredem Kushnerem, z transakce odstoupil s odkazem na konflikt silných konkurenčních zájmů.
Do hry vstupuje i politika. Kritika ze strany Donalda Trumpa směrem k CBS a zmínky o vazbách rodiny Ellisonových na současnou administrativu zvyšují nejistotu kolem schvalovacího procesu. Ten by mohl trvat rok i déle a právě tato doba je pro Warner Bros. problematická.
Zdroj: Shutterstock
Netflix jako sázka na klid a kontinuitu
Na opačné straně stojí dohoda s Netflixem, kterou vedení Warner Bros. vnímá jako stabilnější a předvídatelnější řešení. Nabízí sice nižší cenu za akcii, ale zároveň jasnější strukturu, menší regulační riziko a lepší kontrolu nad tím, jak bude firma fungovat do uzavření transakce. To je klíčové zejména z pohledu řízení dluhu a každodenního provozu.
Paramount sice tvrdí, že na výtky reagoval a upravil podmínky, například kolem refinancování dluhu nebo zajištění případného rozpadového poplatku, jenže pochybnosti tím zcela nezmizely. Stažení financování ze strany Tencentu kvůli obavám o národní bezpečnost navíc ukazuje, jak citlivý celý obchod je.
Warner Bros. tak stojí před typickým dilematem velkých mediálních fúzí. Vyšší nabídka nemusí znamenat lepší výsledek, pokud s sebou nese příliš mnoho neznámých. Akcionáři sice mohou doufat v další navýšení ceny, ale představenstvo dává zatím jasně najevo, že v tomto případě mají jistota a stabilita větší váhu než samotná čísla na papíře.