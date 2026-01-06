Blu-ray oslavil dvacítku a filmoví fanoušci ho stále neopouštějí
Když se na veletrhu CES v roce 2006 poprvé ve velkém ukázaly přehrávače Blu-ray, málokdo tehdy řešil, jak bude svět sledování filmů vypadat za dvacet let. Šlo o souboj formátů, technologií a studií. Blu-ray proti HD DVD, Sony proti Toshibě, vyšší kapacita proti alternativní cestě. Už o dva roky později bylo jasno, kdo tenhle formátový boj vyhrál. Blu-ray se stal nástupcem DVD a na dlouhou dobu i synonymem domácího kina ve vysokém rozlišení.
Dnes žijeme ve světě, kde má většina lidí doma spíš chytrou televizi než samostatný přehrávač a kde filmy přicházejí přes internet. Přesto Blu-ray nezmizel. Naopak. Pro určitou skupinu diváků je dnes důležitější než kdy dřív.
Když film nezmizí po aktualizaci katalogu
Streamovací služby změnily způsob, jakým filmy konzumujeme. Pohodlí je obrovské, ale má své limity. Katalogy nejsou kompletní a hlavně nejsou stálé. Film, který je dnes dostupný, může za měsíc zmizet. U starších titulů, klasické kinematografie nebo kultovních snímků je situace ještě horší. Řada z nich se v některých regionech vůbec nenabízí, nebo jen krátkodobě.
Zdroj: Shutterstock
Blu-ray v tomhle funguje úplně jinak. Film, který si koupíš, ti nikdo nevezme. Nezáleží na licencích, změnách strategie platformy ani na tom, jestli se daný titul zrovna hodí do aktuální nabídky. Pro filmové fanoušky, sběratele nebo studenty filmu je to zásadní rozdíl. Fyzická sbírka dává jistotu, že se ke konkrétnímu dílu můžeš vracet kdykoliv, bez kompromisů.
Kvalita, která se nedá dopočítat
Dalším důvodem, proč Blu-ray pořád drží krok s dobou, je kvalita obrazu a zvuku. Streamovací služby používají ztrátové formáty a adaptivní datové toky. To znamená, že kvalita se přizpůsobuje rychlosti připojení a zatížení sítě. Výsledek je často dobrý, ale jen málokdy referenční.
U Blu-ray, zvlášť u 4K UHD verzí, je situace jiná. Data jsou na disku uložená v plné kvalitě a přehrávání není závislé na internetu. Obraz je stabilní, detailní a bez artefaktů, zvukové stopy nabízejí vyšší datové toky i lepší prostor. Na kvalitní televizi nebo projektoru a s dobrým ozvučením je rozdíl patrný i pro běžného diváka, nejen pro technické nadšence.
Není náhoda, že testy dlouhodobě potvrzují, že Blu-ray nabízí lepší obraz i zvuk než většina běžných streamovacích služeb. Ne proto, že by streaming byl špatný, ale proto, že je nutně kompromisní.
Blu-ray už dnes není masovým formátem. Patří spíš do stejné kategorie jako vinyl nebo hi-res audio. Je to volba pro ty, kteří chtějí z filmu dostat maximum a kteří berou domácí sledování vážně. Paradoxně právě ústup z hlavního proudu z něj dělá výhodnou záležitost. Nové edice vycházejí dál, ceny klesají a second-hand trh nabízí obrovský výběr za zlomek původních částek.