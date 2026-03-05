Největší změna ve streamování za roky. HBO Max a Paramount+ chtějí spojit síly
Streamovací služby se v posledních letech snaží držet krok s dominantním Netflixem, ale trh je stále roztříštěný. Každé velké studio provozuje vlastní platformu, která nabízí jen část populárního obsahu. To by se ale v příštích letech mohlo změnit.
Společnost Paramount Skydance oznámila plán, podle kterého by se služby HBO Max a Paramount+ postupně spojily do jedné streamovací platformy. Záměr souvisí s obřím obchodem v hodnotě přibližně 110 miliard dolarů, v rámci kterého chce Paramount Skydance převzít mediální skupinu Warner Bros. Discovery.
Pokud regulační úřady transakci schválí, vznikne platforma, která by sjednotila obsah obou studií. Diváci by tak mohli na jednom místě sledovat seriály a filmy z katalogů HBO i Paramountu. V praxi by to znamenalo, že vedle sebe mohou být tituly jako Hra o trůny, Star Trek nebo Mission Impossible.
Podle vyjádření šéfa Paramount Skydance Davida Ellisona by společná služba mohla vzniknout v následujících letech. Přesné datum zatím nepadlo. Samotná fúze mediálních společností by se mohla dokončit ve třetím čtvrtletí, pokud nenarazí na překážky ze strany regulátorů.
Platforma s více než 200 miliony uživatelů
Jedním z hlavních argumentů pro spojení služeb je velikost publika. Po sloučení by nová platforma měla mít dohromady více než 200 milionů předplatitelů po celém světě. To by z ní udělalo jednoho z nejsilnějších hráčů na streamovacím trhu.
Obsah by navíc zahrnoval některé z největších filmových a seriálových značek současnosti. Vedle produkce HBO by platforma nabídla například svět Harryho Pottera, filmy z univerza DC Comics nebo projekty ze světa Pána prstenů. Paramount by k tomu přidal své známé série jako Transformers, SpongeBob SquarePants nebo Mission Impossible.
Zdroj: Shutterstock
Společnost zároveň naznačila, že sjednotí i technologické zázemí streamovacích služeb. HBO Max dnes běží na infrastruktuře Amazon Web Services, zatímco Paramount+ využívá Google Cloud. Do budoucna by se tyto systémy měly konsolidovat pod jedno řešení.
Podle Ellisona ale zůstane značka HBO zachována jako samostatná tvůrčí jednotka. Studio si má ponechat vlastní tým a styl produkce, který z něj dlouhodobě dělá jednoho z lídrů televizní tvorby.
Netflix zůstal tentokrát stranou
Zajímavým detailem celého obchodu je fakt, že o Warner Bros. Discovery měl původně zájem i Netflix. Ten ale nakonec nabídku nezvýšil a z jednání odstoupil. Tím otevřel cestu právě společnosti Paramount Skydance.
Pro streamovací trh by případné spojení znamenalo další fázi konsolidace. Po letech, kdy vznikaly nové služby téměř každé velké studio, se nyní stále častěji mluví o jejich slučování. Rostoucí náklady na produkci i marketing totiž tlačí firmy k tomu, aby spojovaly katalogy i technologie.
Pokud plán projde, diváci by se v budoucnu mohli dočkat platformy, která nabídne jeden z největších katalogů filmů a seriálů na trhu. Vedle sebe by tak mohly fungovat značky, které dnes patří do zcela odlišných mediálních světů. HBO, Star Trek, DC nebo Transformers by se tak poprvé ocitly pod jednou digitální střechou.