Sto miliard nestačí. Proč Warner Bros. odmítl Paramount
Představenstvo Warner Bros. Discovery se jednomyslně postavilo proti nepřátelské nabídce Paramountu v hodnotě přes 108 miliard dolarů. Přestože je číslo na první pohled lákavé, firma jej považuje za málo realistické. Klíčovým problémem má být extrémní zadlužení, na kterém je nabídka postavena, a také podmínky umožňující kupci kdykoli návrh změnit nebo stáhnout.
Warner Bros. naopak pokračuje v podpoře dohody s Netflixem, která počítá s odkupem filmových a streamovacích aktivit a oddělením tradiční kabelové televize. Právě tato struktura má firmě umožnit fungovat relativně stabilně až do samotného uzavření transakce. Netflix navíc disponuje výrazně silnější rozvahou, investičním ratingem a vysokými volnými peněžními toky, což je v dnešním mediálním prostředí zásadní argument.
Zdroj: Shutterstock
Podle vedení by akcionáři v případě dohody s Paramountem navíc museli dlouhé měsíce čekat na hotovost a po dobu vypořádání by nemohli se svými akciemi obchodovat. To je riziko, které firma označuje za zbytečné.
Tlak investorů a otevřená zadní vrátka
Zajímavé je, že i přes ostrý slovník vůči nabídce Paramount vedení Warner Bros. úplně nezavírá dveře dalšímu vyjednávání. Předseda představenstva Samuel Di Piazza Jr. v rozhovoru pro CNBC připustil, že výrazně lepší nabídka by mohla situaci změnit. Zatím se tak ale nestalo, přestože se do hry zapojil i Larry Ellison, který garantoval část financování.
Tlak přichází také ze strany investorů. Hedgeový fond Pentwater Capital Management obvinil představenstvo, že nedostatečně hájí zájmy akcionářů tím, že s Paramountem dále nejedná. Informoval o tom například The Wall Street Journal. Podle Warner Bros. ale ani upravené nabídky neodstranily zásadní slabiny návrhu, zejména enormní závislost na dluhu a nejistý průběh schvalování.