Sto miliard nestačí. Proč Warner Bros. odmítl Paramount

Pátek, 9 Leden 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, Business

Zdroj: Shutterstock

Vedení Warner Bros. Discovery dalo jasně najevo, že dává přednost stabilitě před vyšší cenou. Nabídku Paramountu označilo za iluzorní a pokračuje v přípravě spojení s Netflixem, které má podle firmy větší šanci na dokončení.
Představenstvo Warner Bros. Discovery se jednomyslně postavilo proti nepřátelské nabídce Paramountu v hodnotě přes 108 miliard dolarů. Přestože je číslo na první pohled lákavé, firma jej považuje za málo realistické. Klíčovým problémem má být extrémní zadlužení, na kterém je nabídka postavena, a také podmínky umožňující kupci kdykoli návrh změnit nebo stáhnout.

Warner Bros. naopak pokračuje v podpoře dohody s Netflixem, která počítá s odkupem filmových a streamovacích aktivit a oddělením tradiční kabelové televize. Právě tato struktura má firmě umožnit fungovat relativně stabilně až do samotného uzavření transakce. Netflix navíc disponuje výrazně silnější rozvahou, investičním ratingem a vysokými volnými peněžními toky, což je v dnešním mediálním prostředí zásadní argument.

Zdroj: Shutterstock

Podle vedení by akcionáři v případě dohody s Paramountem navíc museli dlouhé měsíce čekat na hotovost a po dobu vypořádání by nemohli se svými akciemi obchodovat. To je riziko, které firma označuje za zbytečné.

Tlak investorů a otevřená zadní vrátka

Zajímavé je, že i přes ostrý slovník vůči nabídce Paramount vedení Warner Bros. úplně nezavírá dveře dalšímu vyjednávání. Předseda představenstva Samuel Di Piazza Jr. v rozhovoru pro CNBC připustil, že výrazně lepší nabídka by mohla situaci změnit. Zatím se tak ale nestalo, přestože se do hry zapojil i Larry Ellison, který garantoval část financování.

Tlak přichází také ze strany investorů. Hedgeový fond Pentwater Capital Management obvinil představenstvo, že nedostatečně hájí zájmy akcionářů tím, že s Paramountem dále nejedná. Informoval o tom například The Wall Street Journal. Podle Warner Bros. ale ani upravené nabídky neodstranily zásadní slabiny návrhu, zejména enormní závislost na dluhu a nejistý průběh schvalování.

Warner Bros., Netflix, film
Arstechnica.com

