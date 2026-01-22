Netflix chce Warner Bros. koupit bez akcií a bez rizika
Netflix udělal krok, který má uklidnit investory i akcionáře a zároveň výrazně ztížit život konkurenci. Místo původní kombinace hotovosti a akcií nabízí za Warner Bros. Discovery výhradně peníze. Hodnota transakce zůstává stejná, ale její struktura se zásadně mění. V zákulisí jde o víc než jen technickou úpravu smlouvy. Jde o jasný signál, kdo má skutečně sílu dotáhnout jeden z největších mediálních obchodů posledních let.
Hotovost místo akcií a méně nejistoty
Podle upravené dohody má Netflix zaplatit za akcii Warner Bros. Discovery 27,75 dolaru, kompletně v hotovosti. Původní varianta počítala s kombinací peněz a akcií Netflixu, což do hry vnášelo nejistotu spojenou s vývojem kurzu. Právě to teď mizí. Akcionáři přesně vědí, jakou hodnotu dostanou, bez ohledu na výkyvy trhu.
Zdroj: Shutterstock
Transakce má zahrnovat klíčová aktiva jako HBO Max nebo filmová studia Warner Bros. Celková hodnota vlastního kapitálu činí zhruba 72 miliard dolarů, podniková hodnota včetně dluhu pak přesahuje 82 miliard. Netflix plánuje využít kombinaci vlastní hotovosti, dostupných úvěrů a předem zajištěného financování. Právě tahle finanční připravenost je jedním z hlavních argumentů, proč vedení Warner Bros. považuje nabídku Netflixu za realistickou.
Součástí plánu je i oddělení kabelové televizní části do samostatné firmy Discovery Global. Tento krok má proběhnout ještě před dokončením prodeje streamovacích a filmových aktivit. Právě tahle struktura by se v případě převzetí Paramountem prakticky rozpadla.
Proč má Netflix navrch nad Paramountem
Situaci komplikuje snaha Paramount o nepřátelské převzetí celého Warner Bros. Discovery. Paramount přišel s vyšší cenou za akcii, ale zároveň by musel koupit celý konglomerát, včetně kabelové televize. To znamená výrazně vyšší objem dluhu a složitější financování. Vedení Warner Bros. opakovaně upozorňuje, že právě to dělá nabídku Paramountu méně důvěryhodnou.
Rozdíl mezi oběma zájemci je patrný i z finančních ukazatelů. Netflix má investiční rating, silné cash flow a výrazně vyšší tržní kapitalizaci. Paramount naopak čelí tlaku klesajícího lineárního vysílání a omezeným finančním možnostem. I proto správní rada Warner Bros. mluví o nabídce Paramountu jako o rizikové a nejisté.
Napětí se přeneslo i do soudní síně. Paramount se pokusil napadnout postup Warner Bros. žalobou, v níž tvrdí, že akcionáři nemají dostatek informací pro férové rozhodnutí. Soud ale zatím odmítl případ urychlit, což výrazně snižuje šanci, že by právní cesta dokázala dohodu s Netflixem zastavit.
Celý příběh ukazuje, jak se mediální svět dál koncentruje kolem několika málo globálních hráčů. Netflix se tímto krokem snaží nejen získat silné značky a obsah, ale také potvrdit svou pozici finančně nejsilnějšího streamovacího hráče. Pokud akcionáři Warner Bros. dají v plánovaném hlasování zelenou, půjde o jeden z nejvýraznějších momentů současné proměny zábavního průmyslu.