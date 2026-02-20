Rozhodne cena, nebo jistota? Souboj o mediální kolos Warner Bros. jde do finále

CDR.cz - Vybráno z IT

Pátek, 20 Únor 2026 - 03:00 | Francesco

Warner Bros. Discovery oficiálně podporuje spojení s Netflixem, přesto umožňuje Paramountu předložit vylepšenou nabídku. O budoucnosti mediálního gigantu teď rozhodnou nejen miliardy dolarů, ale i důvěra v realizovatelnost celé transakce.
Netflix chce Warner Bros. koupit bez akcií a bez rizika

Warner Bros. Discovery se ocitá v nezvyklé situaci. Vedení společnosti doporučuje akcionářům schválit dohodu s Netflixem, zároveň ale dává konkurenčnímu Paramountu krátký prostor, aby přišel s lepší nabídkou.

Paramount má na to týden. Pokud chce situaci zvrátit, musí předložit takzvanou nejlepší a konečnou nabídku. A nejen vyšší číslo, ale také jasně financovaný a právně závazný návrh.

Netflix aktuálně nabízí 27,75 dolaru za akcii, což oceňuje celý obchod zhruba na 72 miliard dolarů. Struktura dohody byla upravena tak, aby šlo o plnou hotovostní transakci. Streamovací a filmová část by přešla pod Netflix, zatímco kabelová aktiva by se oddělila do nové společnosti Discovery Global.

Paramount přišel s vyšší cenou, 31 dolarů za akcii, a chce převzít celou skupinu. Jenže samotná částka nestačí. Otázkou zůstává, jak je nabídka krytá a jaké podmínky si kupující ponechává.

Představenstvo Warner Bros. opakovaně zdůrazňuje, že rozhodující nebude jen výše nabídky. Důležitá je také její jistota. Netflix má podle vedení stabilnější finanční pozici a jeho návrh je smluvně pevnější. Nelze jej jednostranně upravit bez souhlasu druhé strany.

U Paramountu panují obavy hlavně kolem financování a zadlužení. Společnost už dříve čelila otázkám ohledně svého kreditního ratingu a schopnosti tak rozsáhlý obchod bez komplikací dotáhnout. To je pro akcionáře zásadní faktor. Vyšší cena může být atraktivní, ale jen pokud je reálně dosažitelná.

Ve hře jsou navíc i regulační otázky. Spojení Netflixu s Warner Bros. by znamenalo vznik mimořádně silného hráče v oblasti streamingu i filmové produkce. Pod jednu střechu by se dostaly značky jako HBO Max a filmové studio Warner Bros. To přirozeně vyvolává otázky ohledně konkurence a budoucího vývoje trhu.

Netflix argumentuje tím, že jeho služba a HBO Max nejsou přímými konkurenty, ale spíše doplňují nabídku. Z pohledu regulátorů však může jít o další krok v konsolidaci trhu, který už tak ovládá několik globálních hráčů.

Nejbližší dny tak rozhodnou, zda Paramount dokáže nabídnout víc než jen vyšší číslo na papíře. Pokud ne, pravděpodobnost spojení s Netflixem výrazně vzroste a mediální průmysl se posune do další fáze koncentrace. A ta bude mít dopad nejen na investory, ale i na diváky.

