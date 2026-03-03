CDR.cz - Vybráno z IT

Netflix ustoupil od miliardové akvizice Warner Bros. Co se skutečně stalo?

Úterý, 3 Březen 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, Business

Zdroj: Shutterstock

Netflix překvapil celý Hollywood, když odmítl navýšit nabídku na převzetí Warner Bros. Discovery. Ještě v prosinci to vypadalo na hotovou věc. Nakonec ale vedení ustoupilo, akcie vyskočily a konkurence slaví. Co stálo za obratem, který otřásl mediálním trhem?
Rozhodne cena, nebo jistota? Souboj o mediální kolos Warner Bros. jde do finále

Ještě před pár měsíci se zdálo, že akvizice studia Warner Bros. Discovery je prakticky jistá. Netflix patřil mezi favority a v zákulisí se mluvilo o tom, že streamingový gigant vyhrál klíčové kolo vyjednávání. Minulý týden ale přišel obrat. Vedení společnosti oznámilo, že nabídku navyšovat nebude. Tím otevřelo cestu společnosti Paramount ve spolupráci se Skydance k převzetí hollywoodského studia.

Spolugenerální ředitelé Ted Sarandos a Greg Peters veřejně mluvili o finanční disciplíně. Podle nich by další navyšování ceny nedávalo ekonomický smysl. Detailnější pohled ale ukazuje, že důvodů bylo víc.

Investoři dali rychle najevo, že z obchodu nejsou nadšení. Od chvíle, kdy Netflix oznámil záměr studio koupit, jeho akcie oslabily zhruba o třicet procent. Trh tak vyslal jasný signál, že investice do tradičního filmového studia může být pro čistě streamovací firmu rizikem. Jakmile Netflix oznámil, že z boje ustupuje, akcie během krátké doby posílily o téměř čtrnáct procent. To je reakce, kterou nelze přehlédnout.

Součástí dohody byl navíc takzvaný breakup fee ve výši 2,8 miliardy dolarů. Jinými slovy, Netflix sice studio nezískal, ale odchází s významnou finanční kompenzací.

Podle informací agentury Bloomberg začalo vedení Netflixu váhat ve chvíli, kdy konkurenční nabídka výrazně narostla a bylo zřejmé, že by následovala další kola přihazování. Taková dražba by mohla cenu vyhnat do úrovní, které by návratnost investice zásadně zpochybnily.

Do hry vstoupil i politický faktor. Když se Ted Sarandos setkal se zástupci administrativy prezidenta Donalda Trumpa, údajně už měl o ústupu prakticky jasno. Trump podle dostupných informací dříve varoval, aby Netflix za studio nepřeplácel. Sarandos měl během jednání říct, že jeho radu vyslyšel.

Netflix, Warner Bros., akvizice
TechCrunch.com

