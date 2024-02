Nokia se probouzí a vrací na scénu: Přichází s novým Barbie telefonem

V minulosti byla společnost Nokia jednou z mála společností vyrábějících mobilní telefony. Například její model 3310 byl legendární a měl pověst nerozbytného telefonu. V pozdější době to s Nokií šlo trochu z kopce, ale značka jako taková stále přežívá. V roce 2013 byla celá mobilní divize Nokie odkoupena společností Microsoft za 7 miliard dolarů, a to spolu s veškerými patenty Nokie.

Nyní se však vedení Nokie rozhodlo pod hlavičkou Human Mobile Devices (HMD) investovat do vlastních řad. Nokia chce ovšem přijít s něčím více originálním, a tak uzavřela spolupráci se společností Mattel a začne vyrábět vyklápěcí telefon Barbie. Do července tohoto roku by pak měly přijít čtyři modely, a to jak pod značkou Nokia, tak pod značkou HMD.

Zdroj: Shutterstock

Ačkoliv zatím nejsou známy žádné hlubší detaily, víme, že Nokia chce vyrábět kompletně svůj vlastní hardware. Očekávaný telefon Barbie pak přijde v červenci tohoto roku. Nikoho asi nepřekvapí, že tento telefon bude růžové barvy a bude mít retro nádech.

Podle představitelů HMD by se mělo jednat o zbrusu nový model, a nikoliv jen přebarvený stávající model na růžovo. HMD navíc nevyloučila ani partnerství s dalšími zajímavými značkami. Jedná se každopádně o zajímavý nápad a trochu mi to připomíná konec devadesátých let, kdy si člověk mohl koupit libovolný kryt a personalizovat si tak mobilní telefon dle svého vkusu, například právě do Barbie stylu.