Normální život jen za bodíky: Čína má systém pro kádrování lidí dle poslušnosti

Čína se rozhodla vytvořit důmyslný systém pro monitorování chování obyvatel na základě bodového ohodnocení. Systém společenského kreditu byl poprvé představen v roce 2014. Program bude občanům povinný a měl by vejít naplno do provozu nejpozději v roce 2020.

Princip je jednoduchý. Každý občan si udržuje své skóre, které může být navýšeno nebo sníženo. Při nedodržení pravidel si své skóre pohoršíte. Takovými podněty mohou být špatné řízení, kouření v nekuřáckých zónách, hraní videoher nebo šíření a zveřejňování falešných zpráv. Při poslušnosti si skóre naopak zlepšíte nebo alespoň udržíte.

V našich podmínkách by se to dalo přirovnat ke „kádrovému posudku“. Stejně jako v minulém režimu čekalo lid za nedodržení stanovených pravidel tresty a omezení, čeká to v modernější technologické verzi i obyvatele Číny.

Obrázek výše přibližuje oblasti života, na který tento systém bude mít vliv a ze kterých zdrojů bude čerpat příležitosti k ohodnocení jednotlivců či firem. Při nedodržení pravidel může jít například o tyto základní postihy:

Zákaz cestování vlakem a letadlem – kreditový systém ohodnocení již minulý měsíc zamezil prodej letenek pro domácí lety zhruba devíti milionům lidí, podle agentury Channel News Asie, a dalším zhruba třem milionům zamezil v možnosti koupit vlakovou jízdenku. Omezení rychlosti připojení k internetu – podle Číny patří k trestným činům časté či dlouhé hraní videoher a nezaplacené faktury. Trest je jednoduchý, stát jednotlivci omezí internet. Zakázat vám či vašim dětem ve studiu na určitých školách – podle Beijing News bylo již sedmnácti lidem zabráněno přihlásit se na vysokoškolské studium proto, že odmítli nastoupit na výkon své vojenské služby. Zabránění získat dobré pracovní místo – při zločinech typu zpronevěra či podvod stát nedovolí, aby tento občan získal dobré pracovní místo. Udržuje vás z nejlepších hotelů – jestli občan pojede na dovolenou nebo kam pojede, se odvijí podle jeho společenském kreditu. Při dobrých výsledcích se podívá i do Evropy, při špatných nemůže nikam. Veřejně se oznámí, kdo je špatný občan – další vládní strategií je, podle oznámení z roku 2016, podporovat společnosti, aby před zaměstnáním občana zkontrolovali, zda není na tzv. černé listině. O umístění na tuto listinu informuje daného občana soud.

Komu tento systém připomíná slavný díl seriálu Black Mirror?