Nová vesmírná stanice Haven-2: Že by přišla náhrada ISS?

Stanice by měla být sestavena z několika modulů a postupně budována během několika let. První modul by mohl být plně funkční již v roce 2028, což by zajistilo překrytí provozu mezi stávající ISS a novou Haven-2. To by umožnilo pokračování výzkumných a technologických misí bez přerušení.

Jednou z hlavních výhod, kterou Haven-2 nabízí oproti ISS, je moderní design. ISS, ačkoliv stále funkční, byla navržena před několika dekádami a její vnitřní prostory jsou pro astronauty někdy stísněné a plné technologií starší generace. Haven-2 má oproti tomu přinést více volného prostoru a pokročilejší systémy podpory života, což výrazně zlepší pracovní podmínky a komfort posádky.

Jak bude stanice vypadat?

Plán společnosti Vast Space zahrnuje podobný koncept jako ISS – modulární systém. Moduly se budou postupně přidávat a propojit, aby vznikla stanice, která bude sloužit pro různé účely. První modul bude zcela funkční do roku 2028, a následně budou přidávány další moduly s pokročilými technologiemi.

Haven-2 se zaměřuje na kompatibilitu s mezinárodními partnery, což znamená, že národy a organizace po celém světě budou mít možnost připojit své vlastní moduly nebo technologie. Takový přístup podporuje globální spolupráci, která byla klíčem k úspěchu i u ISS.

Zajímavostí je, že Haven-2 bude mít vlastní "kopulu" – panoramatické okno, podobné tomu, které je nyní na ISS. Astronauti tak budou mít opět možnost pozorovat Zemi a pořizovat nádherné fotografie naší planety. Stanice také obdrží robotické rameno, podobné "Canadarmu 2", které se používá na ISS. Toto rameno bude pomáhat při údržbě a opravách stanice.

Co přijde dříve: Haven-1

Ještě před stavbou Haven-2 má Vast Space ambiciózní plán – v roce 2025 vypustit menší modul, známý jako Haven-1. Tento modul bude schopen ubytovat až čtyři astronauty a bude prvním komerčním vesmírným modulem, který se dostane na oběžnou dráhu. Haven-1 slouží jako první krok k ověření schopností společnosti Vast Space vybudovat funkční vesmírnou stanici.

Zdroj: YouTube

Úspěch Haven-1 bude klíčový pro další kroky. NASA zvažuje několik návrhů na náhradu ISS a pokud Vast Space uspěje s Haven-1, výrazně zvýší své šance na to, aby právě jejich Haven-2 byl vybrán jako náhrada za ISS.

Budoucnost vesmírné spolupráce

Spolupráce mezi národy a organizacemi je klíčovým faktorem pro úspěšné vesmírné mise. ISS byla ukázkovým příkladem toho, jak může mezinárodní spolupráce vést k pokroku v oblasti vesmírného výzkumu. Haven-2 chce v této tradici pokračovat, ale nabídnout ještě větší možnosti pro nové vědecké a technologické experimenty.

Andrew Feustel, poradce Vast Space a veterán NASA s více než 23 lety zkušeností, zdůrazňuje význam této globální spolupráce: "Haven-2 je navržena tak, aby umožnila integraci mezinárodních partnerů. Tato vize globální spolupráce ve vesmíru vytvoří příležitosti pro vědecký a technologický pokrok."