Nové kvantové výpočty splní svůj účel. A to díky Microsoftu

I přesto, že jsme viděli pokroky od společností jako IBM a Google, které investovaly do iterativního kvantového hardwaru, stále nebyly tyto technologie prakticky využívány. To se však může změnit s nedávným oznámením od společnosti Microsoft a Quantinuum, které tvrdí, že vyvinuly dosud nejdokonalejší kvantové výpočetní systémy bez chyb.

Klasické počítače pracují s binárními bity, zatímco kvantové počítače využívají qubity, které mohou existovat v superpozici dvou stavů současně. Tento potenciál kvantových počítačů je ovšem kompromitován jejich náchylností k chybám, což brání jejich praktickému využití.

Zdroj: Shutterstock

Společnost Microsoft přišla s inovativním řešením, že seskupila fyzické qubity do virtuálních qubitů, což umožňuje diagnostiku a opravu chyb bez jejich zničení. Díky této technologii byl dosažen pokrok, kdy bylo možné provést více než 14 000 experimentů bez jakýchkoli chyb.

Tento úspěch by mohl znamenat důležitý milník směrem k praktickému využití kvantových počítačů. Jason Zander, EVP divize strategických misí a technologií společnosti Microsoft, tvrdí, že tento úspěch by nás mohl přivést ke kvantovým počítačům „Level 2 Resilient“, které by byly dostatečně spolehlivé pro praktické aplikace.

Podle Arama Harrowa, profesora fyziky na MIT, je toto oznámení vzrušujícím výsledkem. „Systém Quantinuum má působivou chybovost a kontrolu, takže bylo pravděpodobné, že by mohli provést takový experiment, ale je povzbudivé vidět, že to fungovalo,“ uvedl v e-mailu pro Engadget.

Výzkumníci budou moci ochutnat spolehlivé kvantové výpočty společnosti Microsoft prostřednictvím Azure Quantum Elements v příštích několika měsících. Cílem je posunout se ještě dále na úroveň 3 kvantových superpočítačů, které budou teoreticky schopné řešit neuvěřitelně složité problémy. I když je cesta ke komerčnímu využití kvantových počítačů ještě dlouhá, oznámení Microsoftu představuje důležitý krok směrem k tomuto cíli.