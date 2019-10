Nové ruské "stealth" ponorky budou vyzbrojeny hypersonickými střelami Zircon

Ruské námořnictvo by mělo v příští dekádě obdržet první ponorku třídy Husky, což bude víceúčelová jaderná ponorka spadající do 5. poválečné generace ruských ponorek. Minulou generaci představují víceúčelové jaderné ponorky (SSN/SSGN) třídy Projekt 885 Jaseň. Mnoho z nich je zatím ještě ve výstavbě, přičemž ruské námořnictvo jich plánuje provozovat celkem 10. Zatím je v aktivní službě jen jedna ponorka třídy Jaseň, přičemž další už je dokončena, 5 dalších Rusko staví a dvě další má v plánu objednat (stavba má začít příští rok).

To ovšem nic nebrání Rusku v tom, aby plánovalo další generaci SSN/SSGN jaderných ponorek. Stavba první ponorky 5. generace třídy Husky má začít v roce 2023 a dokončena by měla být v roce 2027. Cíl odlišit 5. generaci od 4. generace je přitom jasný. Nové ponorky mají být levnější, mnohem tišší a více smrtonosnější než předchozí generace. Třída Husky bude kombinovat to nejlepší z útočných a raketonosných ponorek. Má jít o "stealth" ponorku, u které Rusové využijí nových kompozitních materiálů.

Nové ponorky se mají stát nosiči hypersonických střel 3M22 Zircon. Ponorka má disponovat 8 vertikálními sily, z nichž bude moci být odpáleno 40 až 48 střel Zircon (konfigurace 8x5 nebo 8x6). Hypersonické střely mají dosahovat rychlosti 9800 km/h a disponovat maximálním doletem 1000 km. Hmotnost bojové hlavice je odhadována na 300 až 400 kg, přičemž střela může být vybavena konvenční nebo jadernou hlavicí. V minulosti se objevily informace, že ponorky třídy Husky by mohly nést i jaderná torpéda Poseidon vybavená jadernými hlavicemi o síle 2 megatun.

Ponorky třídy Husky mají disponovat vysokou mírou automatizace a robotice a budou mateřským plavidlem pro různé podmořské/hlubokomořské drony, které budou moci plnit širokou škálu operací. Dokonce z ponorky půjde vypouštět bezpilotní letouny, určené pro průzkumné operace a detekci hladinových cílů.