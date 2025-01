Nový program bezplatných her: Epic Games potěší i vývojáře aplikací na iOS

Epic Games se dlouhodobě profiluje jako inovátor na poli herního průmyslu a nyní svou pozici ještě posiluje. Společnost oznámila, že její mobilní obchod je dostupný celosvětově pro Android a nově i pro iOS v Evropské unii. Tento krok přichází ve chvíli, kdy se Epic snaží změnit pravidla hry na trhu mobilních aplikací a her, kde Apple a Google tradičně dominují.

Nové hry a program bezplatných titulů

Mezi hlavní novinky patří přidání téměř 20 her třetích stran do mobilního obchodu Epic Games. Zároveň společnost spouští program bezplatných her, který začíná tituly jako Bloons TD 6 a Dungeon of the Endless: Apogee. Tyto hry jsou již dostupné pro hráče a Epic plánuje postupně rozšířit nabídku o další tituly. Zatímco na začátku budou nové hry zdarma k dispozici každý měsíc, později přejde Epic na týdenní cyklus, podobně jako na své desktopové platformě.

Program bezplatných her je navržen tak, aby přilákal nové uživatele do mobilního obchodu Epic Games a zároveň poskytl hráčům příležitost vyzkoušet kvalitní hry bez nutnosti platit předem. Tento krok odráží snahu Epicu nabídnout hráčům i vývojářům větší svobodu a lepší podmínky, než jaké nabízejí tradiční obchody s aplikacemi.

Podpora vývojářů a pokrytí poplatků

Jedním z největších problémů, kterým čelí vývojáři při vstupu na nové platformy, jsou vysoké poplatky spojené s distribucí aplikací. Na iOS je to zejména tzv. Core Technology Fee (CTF), což je poplatek ve výši 0,50 EUR za každou instalaci aplikace, jakmile překročí 1 milion ročních stažení. Tento poplatek se vztahuje na všechny aplikace, bez ohledu na to, zda jsou staženy z App Storu nebo z alternativních obchodů.

Epic Games se rozhodl podpořit vývojáře tím, že po dobu jednoho roku bude hradit tyto poplatky za aplikace, které budou dostupné v jeho mobilním obchodě. Tento krok má usnadnit vstup menším vývojářům na trh a zároveň vytvořit tlak na Apple, aby změnil své dosavadní praktiky. Podle generálního ředitele Epic Games Tima Sweeneyho je tento poplatek zásadní překážkou pro rozvoj alternativních obchodů a brání skutečné konkurenci.

Zdroj: Shutterstock

Boj s giganty: Apple, Google a regulace

Epic Games dlouhodobě kritizuje Apple a Google za jejich monopolní postavení na trhu mobilních aplikací. Společnost vede právní bitvy proti těmto technologickým gigantům nejen v USA, ale i v Evropě. V Evropské unii nyní využívá pravidel stanovených Digitálním zákonem o trzích (DMA), který má za cíl podpořit konkurenci na digitálních trzích a přimět Apple, aby otevřel svůj ekosystém alternativním obchodům.

iOS verze mobilního obchodu Epic Games je dostupná pouze v EU, protože právě zde bylo Apple nuceno uvolnit svá pravidla. V USA tato možnost zatím neexistuje, což podle Sweeneyho výrazně omezuje svobodu výběru pro uživatele a vývojáře.

Výzvy a budoucí cíle

Přestože Epic Games slaví úspěchy, cesta k masivnímu přijetí jejich mobilního obchodu není bez problémů. Společnost přiznává, že počet instalací jejího mobilního obchodu zatím nedosáhl očekávaných čísel. Do konce roku 2024 bylo zaznamenáno 29 milionů instalací, což je výrazně méně než plánovaných 100 milionů. Důvodem jsou mimo jiné obavy uživatelů z instalace aplikací mimo oficiální obchody, kde jsou často varováni tzv. „odstrašujícími obrazovkami“.

Tim Sweeney však věří, že s větším počtem her, lepší podporou vývojářů a silnějším tlakem na regulaci trhu bude možné tento trend zvrátit. „Nebudeme mít skutečnou svobodu obchodů s aplikacemi, dokud nebudou pravidla DMA důsledně vymáhána,“ uvedl Sweeney.