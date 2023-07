Nový průlom by mohl vést k čistší vodíkové energii

Vědci z University of New South Wales v Austrálii a Ruhr-Universität Bochum v Německu přišli s novým řešením, které by mohlo vést k čistší vodíkové energii. Využili principu fotosyntézy, tedy procesu, kterým rostliny přeměňují světlo a vodu na organické látky (kyslík například). Vědci se inspirovali molekulou, která je zodpovědná za rozklad vody na kyslík v rostlinách, a navrhli syntetickou verzi této molekuly, jež je schopna rozkládat vodu na kyslík a vodík pomocí slunečního světla.

Tato syntetická molekula se nazývá fotosystém II mimik (PSII mimik) a je složena z kovových atomů a organických molekul. PSII mimik funguje jako katalyzátor, aneb látka, která urychluje chemickou reakci bez toho, že by se sama spotřebovala. PSII mimik je schopen absorbovat sluneční světlo a přenášet elektrony z vody na jinou molekulu, která pak produkuje vodík. Zbývající kyslík se uvolní do atmosféry.

Vědci testovali PSII mimik v laboratoři a zjistili, že dokáže rozkládat vodu na kyslík a vodík s 15procentní účinností, což je mnohem více než u současných metod. Navíc je stabilní a levný na výrobu. Vědci doufají, že jejich objev povede k vytvoření nových zařízení pro výrobu čistého vodíku z obnovitelných zdrojů energie.

Zdroj: Shutterstock

Vodíková energie má mnoho potenciálních aplikací v různých odvětvích, jako je doprava, průmysl, budovy nebo elektřina. Vodík se může použít jako palivo pro automobily, autobusy, vlaky nebo lodě, které jsou vybaveny palivovými články. Může se ale mimo jiné využít i jako surovina pro výrobu chemických produktů, jako jsou hnojiva nebo plasty nebo záložní zdroj pro nabíječky.

Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) by vodík mohl pokrýt až 18 % světové poptávky po energii do roku 2050, pokud by byly splněny určité podmínky, jako je snížení nákladů, zvýšení podpory politik a vytvoření infrastruktury. IEA také uvádí, že vodík by mohl snížit emise CO2 o 6 miliard tun ročně, což se dá snadno porovnat s celou Evropskou unií.

Nový průlom v oblasti vodíkové energie je tedy velkým krokem vpřed, který by mohl urychlit přechod k čistší a udržitelnější energetice. Vědci plánují dále vylepšovat a optimalizovat PSII mimik a testovat jej v reálných podmínkách. Doufají, že jejich výzkum přiláká pozornost a podporu od vlád, průmyslu a veřejnosti, aby se vodíková energie stala jednou realitou.