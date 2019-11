Nový ruský ledoborec Ivan Papanin bude vyzbrojen střelami kalibr

Americká armáda využívala až do nedávna v rámci systému pro koordinaci jaderných útoků starý počítač od IBM pocházející ze 70. let. Podle Pentagonu však svou funkci zastával dobře a byl...

Americká armáda využívala až do nedávna v rámci systému pro koordinaci jaderných útoků starý počítač od IBM pocházející ze 70. let. Podle Pentagonu však svou funkci zastával dobře a byl nenapadnutelný moderními hackery.

Američané již nechtějí koordinovat jaderné útoky pomocí disket ze 70. let lukas-cihak 10/23/2019 09:00:00 Americká armáda využívala až do nedávna v rámci systému pro koordinaci jaderných útoků starý počítač od IBM pocházející ze 70. let. Podle Pentagonu však svou funkci zastával dobře a byl nenapadnutelný moderními hackery. https://cdr.cz/sites/default/files/maxresdefault_19.jpg

Jak by vypadala jaderná válka mezi Ruskem a NATO? Ereb 09/19/2019 11:00:00 Vědci z univerzity v Princetonu vytvořili simulaci, která ukazuje jednu z možností, jak by mohla vypadat totální jaderná válka mezi Ruskem a NATO. V této válce by nezvítězila ani jedna strana a během několika hodin by zemřelo několik desítek miliónů lidí. https://cdr.cz/sites/default/files/defcon-eliminate.jpg