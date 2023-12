Oběti zlých činů se musí ozvat do roka, vyžaduje nový souhlas s použitím TikToku

Podle zprávy The New York Times se zdá, že TikTok se připravuje na právní bitvy, které by mohly následovat v důsledku těchto změn. Společnost restrukturalizovala pravidla pro řešení sporů a omezuje možnosti uživatelů podávat žaloby, stanovujíc, že právní stížnosti musí být podány buď u amerického okresního soudu pro centrální okres Kalifornie nebo u vrchního soudu státu Kalifornie v Los Angeles. Toto rozhodnutí by mohlo bránit masovým hromadným žalobám, které by pro společnost znamenaly významné finanční ztráty.

Klíčovým bodem změn je i ustanovení, které nařizuje, aby všechny právní stížnosti byly podány do jednoho roku od údajné škody způsobené používáním aplikace. Tato podmínka způsobuje obavy, že uživatelé, kteří se dozví o škodách až po uplynutí tohoto období, nebudou mít možnost se domáhat nápravy. Navíc, nové podmínky říkají, že uživatelé se "navždy vzdávají" práva domáhat se jakýchkoli starších nároků.

Vzhledem k současným vyšetřováním a stížnostem ohledně funkcí TikTok, které mohou poškozovat děti, se mnozí obávají, že nové smluvní podmínky mohou ztížit právní kroky obětem. Společnost čelí kritice za údajné škodlivé dopady svého algoritmu na mladé uživatele, a to i přes tvrzení, že má v oblasti bezpečnosti mladých lidí průkopnické záruky.

Zdroj: Shutterstock

TikTok se v minulosti již ocitl v právním sporu a řešení hromadných žalob, a to i s významnými finančními dopady. Nové smluvní podmínky představují další krok společnosti směrem k ochraně před soudními spory a minimalizaci finančních rizik. Nicméně, otázky ohledně legální platnosti těchto podmínek zůstávají otevřené, a právní odborníci již vyjádřili pochybnosti o jejich obhajobě před soudem.

V této době není jasné, jak budou reagovat uživatelé na tyto změny a zda se vůči nim postaví soudními prostředky. V každém případě vzbuzují nové podmínky otázky ohledně ochrany práv uživatelů a transparentnosti společnosti, což může vést k dalším debatám o etice a odpovědnosti v oblasti sociálních médií.