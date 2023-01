Od února si už Windows 10 nestáhnete, Microsoft sundá odkaz ze stránek

Zdroj fotografie: Shutterstock

Společnost Microsoft vydala za svou historii hned celou řadu operačních systémů, z nichž některé byly přijaty pozitivně a některé spíše negativně, Mezi ty úspěšnější se rozhodně řadí operační systém Windows 10, který spatřil světlo světa již v roce 2015 a který je stále na oficiálních stránkách Microsoftu k dispozici ke stažení.

To se ale příští měsíc změní, protože podle nového oznámení Microsoftu ukončení možnost stažení Windows 10 k 31. lednu tohoto roku. Od příštího roku pak Microsoft ukončí i prodej licencí na tento operační systém, a tak si vlastně velice zjednoduší nabídku operačních systémů. Jediným operačním systémem totiž bude Windows 11.

Pokud ale již používáte Windows 10, tak by se vás tento datum neměl vůbec nijak dotknout. Klíčové je pro vás až ukončení podpory v roce 2025. Zároveň to také neznamená, že by se od února nedal sehnat Windows 10 nikde. Stále bude tento operační systém dostupný u prodejců třetích stran.

I když Windows 11 jsou na trhu již téměř dva roky, tak jsou Windows 10 stále nejpoužívanějším operačním systémem s největším podílem na trhu. Microsoft však chce všechny uživatele převést na Windows 11 a tento krok by měl významně přechod uživatelů urychlit. Windows 11 sice nabízí moderní vzhled, lepší zabezpečení a nové funkce, ale je zde stále velký problém s kompatibilitou běžných laptopů.

Microsoft totiž nastavil hardwarové požadavky poměrně vysoko, a proto na ně mnoho uživatelů ani nedosáhne. Problém mohou vyřešit jen dvojím způsobem – koupit si nové zařízení s Windows 11 nebo přejít na jiný operační systém, jako je Linux.