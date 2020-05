Opatření jsou fašistická, odstěhuji továrnu z Kalifornie, varuje Elon Musk

Zdroj: The Guardian

Spojených státech amerických muselo mnoho společností z důvodu bezpečnostních opatření před COVID-19 pozastavit či ukončit svoji dosavadní činnost, v důsledku čehož vznikají napříč veškerými obory mnoha miliardové ztráty. Jedním z kritiků těchto nutných opatření je i Elon Musk, který označil tato opatření za fašistická.

Jeho továrna každým dnem nečinnosti přichází o velké sumy peněz a vzhledem k tomu, že Muskova továrna ve Fremontu je zavřená již od 23. března, dá se usuzovat, že ztráta není zrovna zanedbatelná. Podle státu Kalifornie však jeho továrna dodnes nesplňuje hygienické a bezpečnostní normy pro znovuotevření.

Frankly, this is the final straw. Tesla will now move its HQ and future programs to Texas/Nevada immediately. If we even retain Fremont manufacturing activity at all, it will be dependen on how Tesla is treated in the future. Tesla is the last carmaker left in CA.