OpenAI končí se Sorou. AI video hit mizí dřív, než stihl zestárnout
Sora patřila mezi nejambicióznější projekty OpenAI v oblasti generativního videa. Jejím cílem nebylo jen vytvářet krátké klipy na základě textu, ale ukázat, že umělá inteligence dokáže pracovat i s časem, pohybem a prostředím. První ukázky na začátku roku 2024 vzbudily velkou pozornost, protože šlo o výrazný posun oproti statickým obrázkům.
Později přišla i mobilní aplikace, která fungovala podobně jako sociální síť. Uživatelé mohli sdílet krátká AI videa a sledovat tvorbu ostatních. OpenAI tím testovala, jaký zájem může taková forma obsahu vyvolat a zda má smysl ji nabídnout širší veřejnosti.
Krátká vlna zájmu
Po spuštění aplikace zájem rychle vystřelil. Sora se dostala mezi nejstahovanější aplikace a zaplnila sociální sítě ukázkami generovaných scén. Tento typ obsahu ale stojí hodně na momentu překvapení. Jakmile si uživatelé na princip zvyknou, zájem začíná postupně slábnout.
To se postupně potvrdilo i u Sory. Po prvotní vlně sdílení začala aplikace ztrácet pozice v žebříčcích a aktivita uživatelů nebyla tak silná jako na začátku. V prostředí, kde se nové trendy střídají velmi rychle, to není výjimečný vývoj.
Proč projekt končí
OpenAI oznámila, že Soru ukončí jak ve formě aplikace, tak i API. Hlavním důvodem nejsou jen čísla uživatelů, ale především náklady. Generování videa patří mezi nejnáročnější úlohy, které dnes AI řeší. Každý výstup znamená vysoké zatížení infrastruktury a tím i vysoké provozní výdaje.
Firma zároveň uvedla, že chce výpočetní výkon využít jinak. Prioritou jsou projekty, které mají širší dopad a lepší využití v praxi. Sora v tomto směru sloužila spíše jako experiment, který měl ukázat možnosti technologie, než jako dlouhodobý produkt.
I když aplikace končí, samotná technologie nezmizí. Sora byla jedním z prvních nástrojů, který se snažil pracovat s videem tak, aby dávalo smysl v čase. Nešlo jen o jednotlivé snímky, ale o jejich návaznost, pohyb a chování prostředí.