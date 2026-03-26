OpenAI končí se Sorou. AI video hit mizí dřív, než stihl zestárnout

Čtvrtek, 26 Březen 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, AI

AI video aplikace Sora od OpenAI končí dřív, než stačila dozrát. Firma mění priority a místo spotřebitelských experimentů sází na vývoj, který má větší dopad v reálném světě.
Sora patřila mezi nejambicióznější projekty OpenAI v oblasti generativního videa. Jejím cílem nebylo jen vytvářet krátké klipy na základě textu, ale ukázat, že umělá inteligence dokáže pracovat i s časem, pohybem a prostředím. První ukázky na začátku roku 2024 vzbudily velkou pozornost, protože šlo o výrazný posun oproti statickým obrázkům.

Později přišla i mobilní aplikace, která fungovala podobně jako sociální síť. Uživatelé mohli sdílet krátká AI videa a sledovat tvorbu ostatních. OpenAI tím testovala, jaký zájem může taková forma obsahu vyvolat a zda má smysl ji nabídnout širší veřejnosti.

Krátká vlna zájmu

Po spuštění aplikace zájem rychle vystřelil. Sora se dostala mezi nejstahovanější aplikace a zaplnila sociální sítě ukázkami generovaných scén. Tento typ obsahu ale stojí hodně na momentu překvapení. Jakmile si uživatelé na princip zvyknou, zájem začíná postupně slábnout.

To se postupně potvrdilo i u Sory. Po prvotní vlně sdílení začala aplikace ztrácet pozice v žebříčcích a aktivita uživatelů nebyla tak silná jako na začátku. V prostředí, kde se nové trendy střídají velmi rychle, to není výjimečný vývoj.

Proč projekt končí

OpenAI oznámila, že Soru ukončí jak ve formě aplikace, tak i API. Hlavním důvodem nejsou jen čísla uživatelů, ale především náklady. Generování videa patří mezi nejnáročnější úlohy, které dnes AI řeší. Každý výstup znamená vysoké zatížení infrastruktury a tím i vysoké provozní výdaje.

Firma zároveň uvedla, že chce výpočetní výkon využít jinak. Prioritou jsou projekty, které mají širší dopad a lepší využití v praxi. Sora v tomto směru sloužila spíše jako experiment, který měl ukázat možnosti technologie, než jako dlouhodobý produkt.

I když aplikace končí, samotná technologie nezmizí. Sora byla jedním z prvních nástrojů, který se snažil pracovat s videem tak, aby dávalo smysl v čase. Nešlo jen o jednotlivé snímky, ale o jejich návaznost, pohyb a chování prostředí.

