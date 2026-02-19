OpenAI má soudem zakázáno využívat názvu „Cameo“
Rozhodnutí přichází po několikaměsíčním právním přetahování, které znovu otevírá širší otázku: kde vlastně leží hranice mezi běžným slovem a chráněnou značkou v době, kdy technologické firmy uvádějí na trh nové produkty téměř každý měsíc?
Název, který „naznačuje“, ale nepopisuje
Spor se týkal funkce v rámci aplikace Sora 2, pokročilého nástroje na generování videí pomocí umělé inteligence. OpenAI zde používala označení „Cameo“ pro možnost, která uživatelům dovolovala vložit do AI-generovaného videa digitální podobu sebe sama. Aneb vytvořit si vlastní krátké hostování ve videu, které by jinak vzniklo kompletně pomocí algoritmů.
Právě tento název se však stal jádrem celého problému - celého sporu. Soud ve svém sobotním rozhodnutí konstatoval, že označení „Cameo“ je dostatečně podobné názvu známé platformy a může vyvolat dojem, že mezi oběma službami existuje spojitost. Rozhodující pak bylo odmítnutí argumentu OpenAI, že jde o pouhý popis funkce.
Podle tamního soudu název „spíše naznačuje, než popisuje“ samotnou vlastnost produktu. Tím pádem se nejedná o čistě deskriptivní označení, které by bylo obtížné právně chránit, ale o výraz s dostatečnou mírou rozlišovací způsobilosti.
Už v listopadu soud vyhověl žádosti Cameo o předběžné opatření a OpenAI dočasně zakázal slovo používat. Společnost následně funkci přejmenovala na „Characters“.
Deset let budování značky Cameo
Platforma Cameo funguje téměř deset let a postavila svůj byznys model na jednoduché myšlence, kdy vlastně propojila fanoušky s celebritami skrze krátká, personalizovaná videa. Od sportovců přes herce až po influencery. Uživatelé si mohou objednat narozeninové přání, vzkaz nebo motivační pozdrav přímo od známé osobnosti.
Generální ředitel společnosti Steven Galanis po vynesení rozsudku uvedl, že firma strávila téměř dekádu budováním značky, která má symbolizovat autentickou interakci mezi talentem a fanouškem. „Každé Cameo je reklamou na to další,“ připomněl firemní motto.
Podle něj je soudní rozhodnutí důležité nejen pro samotnou společnost, ale i pro tisíce tvůrců, kteří na platformě působí.
„Budeme důsledně bránit naše duševní vlastnictví proti jakékoli platformě, která by se snažila těžit z dobrého jména a reputace, kterou jsme si pracně vybudovali,“ dodal.
Zdroj: Shutterstock
OpenAI: Slovo si nemůže nikdo přivlastnit
Reakce OpenAI byla zdrženlivější, ale jasná. Mluvčí společnosti uvedl pro agenturu Reuters, že firma nesouhlasí s tvrzením, že by si kdokoli mohl nárokovat výlučné vlastnictví slova „cameo“. OpenAI podle něj hodlá ve sporu pokračovat a své argumenty dále obhajovat.
Z právního hlediska nejde o banální otázku. Slovo „cameo“ se v angličtině opravdu běžně používá pro krátké hostování nebo epizodní roli v různých filmech či seriálech. Spor se tak dotýká obecného problému ochrany ochranných známek, které vznikly z běžných slov, ale postupně získaly silné spojení s konkrétní značkou.
Celá série právních potíží pro OpenAI
Tento případ není pro OpenAI ojedinělý. Společnost se v posledních měsících ocitla v několika sporech týkajících se duševního vlastnictví.
Podle dokumentů, které získal jeden známý zahraniční magazín WIRED, firma nedávno upustila od označení „IO“ u připravovaných hardwarových produktů. V listopadu pak aplikace digitální knihovny OverDrive podala žalobu kvůli používání názvu „Sora“ pro video generátor OpenAI.
Vedle sporů o názvy čelí OpenAI i žalobám ze strany umělců, kreativců a mediálních domů v různých zemích. Ty se týkají údajných porušení autorských práv při trénování modelů na rozsáhlých datech z internetu.