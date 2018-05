Pamatujete Heroes of Might & Magic II? Letos se vrací ve staronovém hávu [VIDEO]

Mnoho hráčů se se sérií Heroes of Might & Magic poprvé seznámilo s druhým dílem, který vyšel už v roce 1996. I přes svoji nádhernou kreslenou grafiku, úžasný soundtrack a atmosféru však bývá opomíjen a ve všech ohledech zastíněn třetím dílem.

Přestože na první pohled jsou si obě pokračování podobná jako vejce vejci, třetí díl pod vizáží jednoduché formule skrývá komplexní systém mechanik, které se vzájemně doplňují a ovlivňují. Každému z prvků však položil základy druhý díl, kterému by ke konkurenceschopnosti stačilo jen trochu osvěžit šrouby a kolečka. Jelikož herní komunita stále uchovává dvojku ve svém srdci, k fanouškovskému oživení dojde, a to formou rozšíření do Heroes of Might & Magic III.

Neznalé možná pobaví fakt, že se fanoušci pokoušejí vzkřísit titul z roku 1996 v hávu titulu z roku 1999. Díky HoMM3 HD modifikaci je však třetí díl plně kompatibilní s moderními operačními systémy při FullHD či dokonce 4k rozlišení, kreslená grafika je navíc nesmrtelná. Neplést však s oficiální HD Edition, kterou se Ubisoft pokusil před 3 lety zahrát na nostalgickou notu, avšak ošklivě narazil.

Fanouškovská konverze druhého dílu je ve vývoji už několik let. Před pár dny se však oficiální kanál autorů vzbudil s vydáním upoutávky, která láká na dostupnost v letošním roce. Ukázku můžete zhlédnout níže. Můžeme si z ní vzít hned několik poznatků.

Hned na první pohled je znát, že konverze využívá všech uživatelských prvků třetího dílu ve svůj prospěch. Rozhraní je přehlednější a nechybí dokonce ani generátor náhodných map. Náhledy a budování měst se také dočkalo úprav, a dokonce změn v některých mechanikách – spíše k dobrému. Přibyl například systém budování denních příjmů ve formě vylepšování radnice v kapitolu.

Diskutabilní však může být přidáním jedné úrovně příšer navíc, kdy z původních šesti se stává celkem sedm, po vzoru třetího dílu. Některé nové stvůry je možné zahlédnout v upoutávce. S tím souvisí i rozšíření armády hrdiny o slot navíc. Co by mohlo být vítanou změnou, je vylepšení RPG systému hrdinů, které po vzoru třetího dílu nyní disponují specializacemi a logičtějším vybavením artefakty. V obou případech po vzoru třetího dílu.

Heroes of Might & Magic III se v průběhu let dočkalo několika fanouškovských rozšíření, jmenovitě např. In The Wake of Gods nebo Horn of The Abyss, které je mezi hráči oficiálně uznáváno z důvodu vyvážení frakcí a některých jednotek. Tuto dvojici by letos mohl doplnit Heroes of Might & Magic III: The Succession Wars.

Jak se vám předělávka líbí? Kéž by se za dveřmi v menu skrývala upoutávka na moderní Might and Magic VI: The Mandate of Heaven, že?