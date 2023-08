Po osudném ponoru k Titanicu chce spoluzakladatel OceanGate zamířit na Venuši

Projekt stojí před obrovskými výzvami a otázkami přežití v tomto extrémním prostředí. Söhnlein je však odhodlán překonat všechny překážky a posunout hranice osídlování vesmíru. Jeho iniciativa prostřednictvím organizace Humans2Venus zve světovou komunitu nadšenců vesmíru k podpoře a sdílení jeho ambiciózního snu osídlit Venuši. Tento nevšední projekt přináší nový impuls do vesmírného průmyslu a vytváří prostor pro odvážné vize a objevování neznámých světů.

SpaceX a NASA chce dostat lidstvo na Mars

V posledních letech se stále více soukromých společností, jako je SpaceX, i vládních agentur, jako je NASA, zaměřuje na výzkum a dobývání vesmíru a potenciálně osídlení jiných planet. Plánem SpaceX a jeho zakladatele Elona Muska je vyslat lidi na Mars, a to s cílem založit tam trvalou lidskou kolonii. NASA také plánuje vyslat lidi na Mars a na Měsíc, ačkoli se nyní zaměřuje spíše na průzkum a vědecký výzkum této planety.

OceanGate chce dostat lidstvo na Venuši

Po tragické události, která zasáhla společnost OceanGate, by někteří mohli očekávat, že ambice a vize společnosti budou utlumeny. Nicméně, spoluzakladatel Guillermo Söhnlein vyjádřil odhodlání a zájem posunout hranice lidského průzkumu směrem k dalším neznámým místům a tentokrát ve vesmíru.

Nedávno v jednom rozhovoru Söhnlein představil představil svůj neuvěřitelný plán - poslat 1000 lidí do plovoucí vesmírné kolonie v atmosféře Venuše do roku 2050. Venuše, je známá jako „pekelná planeta“, protože je zde extrémní horko a jedná se o poměrně toxické místo. Přesto Söhnlein tvrdí, že existuje malá část atmosféry Venuše, kde by kolonie mohla přežít.

Zdroj: Shutterstock

Základem jeho odvážného tvrzení jsou důkazy z výzkumu NASA a ruského programu Venera, které naznačují, že některé oblasti planety mohou nabídnout podmínky podobné Zemi. Nicméně, názor na Venuši jako "obyvatelnou" stále vyvolává kontroverzi, a to nejen mezi odborníky na vesmír a jeho dobývání.

Söhnlein opustil OceanGate v roce 2016 a založil Humans2Venus, neziskovou organizaci s odvážným posláním - prozkoumat Venuši jako potenciální dlouhodobou destinaci pro lidstvo. Skrze e-mailové zpravodaje, příspěvky na blogu, konference a kanál YouTube se Humans2Venus snaží vytvořit globální komunitu nadšenců, kteří budou sdílet a podporovat plán na kolonizaci Venuše.

Projekt poslat 1000 lidí na Venuši není bez rizika a výzev. Přežití v tomto nehostinném prostředí je klíčovým problémem. Potřeba vyvinout nové technologie pro transport a logistiku je dalším důležitým úkolem. A stejně tak důležité je řešení psychologických a sociálních aspektů, které budou klíčové pro udržení dlouhodobého pobytu v kolonii.

Upřímně ale musí každý uznat, že nemají příliš mnoho času na vývoj svých technologií. Musí si zodpovědět celou řadu otázek, jako například:

Co tam budou lidé jíst a pít , protože 1 000 lidí spotřebuje obrovské množství jídla a pití a není možné posílat 4x do měsíce raketu s vodou a jídlem.

Co tam budou dýchat? Znovu není možné dovážet kyslík ze Země pro 1 000 lidí.

Kde vezmou energii? Zatímco NASA vyvíjí již mnoho let 3D tiskárny pro stavbu obytných příbytků a mobilní jaderné reaktory pro získávání energie i z jiných zdrojů než pomocí solárních panelů, nemá tato společnost vyřešený jediný problém.

Kdo vyvine novou vesmírnou základnu? Společnost nemá ani svůj projekt, jak by měla základna vypadat, z čeho by měla být, kdo to vyrobí nebo jak se tam dostane. Mimo několika družic se k Venuši zatím žádná lidská technologie ani nepřiblížila

Jaká kosmická loď tam dopraví základnu a kdo ji postaví?

Jak vidíte, otázek je více než dost, a toto jsou jen ty základní. Jde sice o vizionáře, stejně jako je Elon Musk, ale pravdou zůstává, že Elon Musk přichází alespoň s částečně realistickými plány, protože si například vyrábí vlastní kosmické lodě a disponuje prostředky pro realizaci alespoň části svých plánů. Skupina nadšenců a odběratelů na YouTube těžko shromáždí potřebný kapitál na vyslání člověka na Venuši. Zvláště potom, co se stalo v OceanGate.