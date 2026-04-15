Polovina Američanů už má plné zuby mediálního PR kolem AI, ukazuje průzkum

Středa, 15 Duben 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, AI, Internet

Umělá inteligence dominuje technologickému světu, ale podle nového průzkumu už více než polovina Američanů pociťuje únavu z jejího neustálého mediálního tlaku. Nadšení se začíná měnit v odstup.
Ještě nedávno byla umělá inteligence symbolem technologického pokroku, který má změnit svět k lepšímu. Dnes se ale začíná ukazovat i druhá strana. Podle průzkumu společnosti Talker Research, který proběhl v březnu 2026 na vzorku 2000 dospělých Američanů, uvedlo 54 procent respondentů, že jsou unavení z neustálého poslouchání řečí o AI.

Nejde přitom jen o pocit, že je technologie složitá nebo nepochopitelná. Pro 46 procent dotázaných je AI natolik všudypřítomná, na sílu tlačená, že ji vnímají jako něco, čemu už nejde uniknout. Objevuje se v práci, ve zprávách, v reklamách i běžných aplikacích. To, co mělo původně působit jako inovace, začíná u části lidí vyvolávat spíš pocit zahlcení.

Tento posun nálady přichází v době, kdy technologické firmy investují miliardy dolarů do vývoje nových AI systémů a budování datových center. Rychlý růst ale přináší i vedlejší efekty. Diskutuje se například o vysoké energetické náročnosti, rostoucí poptávce po paměťových čipech nebo dopadech na pracovní trh.

Nadšení střídá opatrnost

Zajímavé je, že i přes rostoucí únavu zůstává pohled na AI poměrně vyvážený. Průzkum ukazuje, že 40 procent lidí vnímá umělou inteligenci pozitivně. Negativní postoj má 30 procent a stejný podíl zůstává neutrální.

AI se navíc skutečně dostala do běžného života. Až 69 procent Američanů ji alespoň jednou použilo. Denně ji využívá 16 procent lidí, dalších 21 procent několikrát týdně. Naopak 20 procent respondentů přiznává, že ji používá jen zřídka.

To ukazuje na zajímavý paradox. Technologie je rozšířená, ale skutečně pravidelné používání zůstává spíš záležitostí menší části populace. Jinými slovy, AI je všude, ale ne každý ji aktivně využívá.

Ještě výraznější je rozdíl mezi očekáváním a realitou. Pouze 30 procent dotázaných uvedlo, že AI splnila jejich očekávání. Téměř polovina, konkrétně 48 procent, si myslí, že zatím naplnila jen část toho, co bylo slibováno. Přesto část z nich připouští, že technologie má potenciál se v budoucnu zlepšit.

