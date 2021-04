Pornhub blokuje a maže pochybná videa. S pirátskými videi je nadobro konec

Pornhub přišel koncem minulého roku o značnou část svého obsahu. Jak k tomu došlo si můžete přečíst v našem článku z minulého roku. V době své největší slávy hostil Pornhub na svých webových stránkách přes 14 miliónů videí. Během jednoho jediného dne tento počet spadl na 2,9 miliónů videí. To se stalo loni v prosinci a dnes můžeme na Pornhubu najít přes 3,1 miliónů videí.

Neověření nebo spíše jim říkejme nedůvěryhodní uživatelé nesmí na web nic nahrávat, a tím pádem i více než 10 miliónů videí nadobro zmizelo. Pornhub je tedy co do obsahu už jen pouhým stínem toho co byl ještě minulý rok. Předstihl ho tak např. pornoweb Xvideos, za kterým stojí česká společnost WGCZ Holding. Xvideos má v současnosti kolem 9,5 miliónů videí.

Pornhub bojuje jak s nelegálním obsahem, jako je např. tzv. revenge porno, kdy dotyčný nahraje z pomsty erotické fotky a videa svých ex-partnerů veřejně na web, dále sex s nezletilými nebo znásilňování a ponižování žen, tak i s neutorizovanými porno videi (pirátskými nahrávkami erotických/porno filmů a klipů). Jen za minulý rok Pornhub odstranil 544 021 videí ze svých stránek na základě tzv. DMCA oznámení od různých subjektů. Dále Pornhub využívá automatický filtr obsahu MediaWise od společnosti Vobile, díky němuž bylo zabráněno 106 841 videím se objevit na Pornhubu.

Společnost MindGeek, která stojí za webem Pornhub dokonce i sama DMCA oznámení vytváří, protože ona a její dceřinné společnosti jsou vlastníky autorských práv k některým videím, a tyto videa se objevují na webových stránkách s pirátských obsahem.