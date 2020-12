Nad pornoweby se stahují mračna. Pornhub odstranil 80 % svého obsahu

Je to několik dní, co redaktor deníku The New York Times Nicholas Kristof zveřejnil článek o pornowebu Pornhub, ve kterém poukázal na odvrácenou stranu společnosti. Poukázal na to, že Pornhub vydělává na dětské pornografii, znásilňování, ponižování a mučení žen, na videích ze skrytých kamer, kde jsou ženy nahrávány zcela nahé, aniž by o tom věděly nebo na videích s rasistickým a misogynním obsahem.

Kristof si v článku klade otázku, proč by vlastně měly banky, vyhledávače nebo společnosti vydávající kreditní karty podporovat pornoweb, který má na svých stránkách videa s dětskou pornografii nebo znásilněním žen? Po tomto článku NY Times se doslova strhla lavina.

Společnosti Visa a Mastercard přerušily s Pornubem finanční styky a odřízly tak “umělce“ vytvářející pro pornoweb obsah od příjmů. I když je Pornhub vlastně v základní verzi zdarma, tak umělci mohou vytvořit prémiový obsah, který nabídnou lidem ochotným za něho zaplatit. Podle posledních zpráv se ale dá za prémiový obsah platit kryptoměnami.

Pornhub zareagoval tím, že prakticky ze dne na den odstranil ze svého obsahu 80% videí. Před několika hodinami měl Pornhub něco přes 14 miliónů videí a najednou toto číslo spadlo jen na zlomek 2,9 miliónů. Jak je to možné? Pornhub to totiž vzal jedním šmahem a odstranil videa všech uživatelů, kteří nespadali do kategorie ověřených/důvěryhodných uživatelů. Takže pokud jste měli nějaké oblíbené video, které sice mělo nezávadný obsah a vůbec nemuselo být odstraněno, tak prostě ho Pornhub odstranil a máte smůlu.

A nakonec Pornhub zasáhla další kauza. Společnost MindGeek, která stojí za Pornhubem v úterý zažalovalo 40 žen za to, že profitovala na spolupráci se studiem GirlsDoPorn. Studio GirlsDoPorn má zaplatit za psychickou újmu poškozeným ženám přes 12,7 miliónů dolarů. Nyní žaluje těchto 40 žen i MindGeek (Pornhub) za to, že spolupracoval s americkým studiem GirlsDoPorn i přesto, že věděl o traumatech jaké kvůli natáčení porna musely tyto ženy zažívat.

Pornhub založili v roce 2007 čtyři kamarádi, kteří se znali ze studií na univerzitě a spojovala je láska k internetu a sledování porna. V současnosti Pornhub navštíví každý den na 120 miliónů uživatelů a je desátým nejsledovanějším webem na světě. Zatím můžeme jen spekulovat jak tato kauza nakonec ovlivní příští rok samotný Pornhub nebo i další úspěšné pornoweby jako např. xhamster, xvideos atd.