Poznámkový blok ve Windows se dočká zobrazení karet jako internetové prohlížeče

Poznámkový blok je jedním ze základních programů operačního systému Microsoft, který se s ním táhne snad již od začátku. Jeho podoba se od první verze změnila jen minimálně a jedná se v podstatě o primitivní textový editor.

Zásadní změna má přijít až nyní dle informací, které omylem uveřejnil produktový manažer společnosti Microsoft na Twitteru: „Poznámkový blok ve Windows 11 nyní obsahuje karty“ a přiložil i snímek obrazovky s novou verzí poznámkového bloku, který disponuje různými kartami.

Tento příspěvek byl za chvíli smazán, ale v tu dobu se již samozřejmě informace o nové funkci rozletěla, a to včetně snímku obrazovku. Od té doby všechny podobné informace a obrázky obsahují interní varování společnosti Microsoft, kde vyzývají k mlčenlivosti ohledně pořizování snímků obrazovek či informování ohledně nových funkcí.

I podle varování společnosti Microsoft je zřejmé, že nová funkce pro poznámkový blok je prozatím stále ještě v testování, ale pravděpodobně jí můžeme očekávat v průběhu roku. Funkci zobrazení v kartách integroval Microsoft v nedávné době i do Průzkumníka souborů. S původní myšlenkou zavedení karet do všech programů společnosti Microsoft přišli vývojáři již před čtyřmi lety a souhrnně ji označovali jako „Sady“. Bohužel se to nikdy nedostalo do aktualizace Windows 10.