„Prázdné“ řádky, které kradou data. Hackeři přišli s novým trikem

Středa, 18 Březen 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, AI

Nový typ supply-chain útoku zneužívá neviditelné znaky v kódu. Balíčky vypadají jako běžné aktualizace, ale po spuštění odhalí škodlivý obsah. Problém je v tom, že při kontrole není doslova nic vidět.
Bezpečnostní experti v posledních dnech narazili na něco, co na první pohled nedává smysl. Balíčky nahrané na GitHub, npm nebo do prostředí pro vývojáře vypadají čistě. Žádné podezřelé části, žádné varovné signály. Jen běžné úpravy, jaké vývojář potkává dnes a denně.

Jenže při bližším zkoumání vyšlo najevo, že v těchto balíčcích je ukrytý škodlivý kód. Ne proto, že by byl dobře zamaskovaný. On totiž není vidět vůbec.

Útočníci využili vlastnost Unicode znaků, které se zobrazují jako prázdné místo. V editoru tak vidíte jen zdánlivě prázdný řádek nebo nevinný text. Ve skutečnosti ale tenhle „prázdný prostor“ obsahuje instrukce, které se při spuštění normálně vykonají.

To je zásadní rozdíl oproti starším útokům. Dřív šlo hlavně o to zmást vývojáře názvem balíčku nebo drobnou úpravou kódu. Tady se obchází samotný princip kontroly. Když není co vidět, není ani co odhalit.

Proč to prochází?

Na první pohled jde o chytrý trik. Ve skutečnosti je to docela nepříjemný posun. Většina obrany totiž stojí na tom, že se kód kontroluje. Buď ručně, nebo pomocí nástrojů, které hledají podezřelé části.

Jenže v tomhle případě kontrola často nic nenajde. Viditelná část kódu působí naprosto normálně. Dokumentace sedí, změny dávají smysl, styl odpovídá projektu. Když se na to díváte, nemáte důvod zbystřit.

Až ve chvíli, kdy se kód spustí, dojde k rozkódování skryté části. Ta pak může stáhnout další skript nebo rovnou začít sbírat citlivá data. V některých případech jde o přihlašovací údaje nebo kryptoměnové peněženky.

Zajímavé je i to, jak rychle se tyhle balíčky šíří. Nejde o jeden izolovaný pokus. Výzkumníci jich našli desítky během pár dní a je dost pravděpodobné, že to je jen část celé kampaně. Padá také podezření, že útočníci využívají umělou inteligenci. Dává to smysl. Vytvořit velké množství věrohodně vypadajících změn napříč různými projekty by ručně zabralo obrovské množství času.

Zdroje: 

ArsTechnica.com

Polovina připojení z chytrých zařízení je nebezpečná: Rizikem jsou IoT sítě

Podle nové analýzy Palo Alto Networks pochází téměř polovina všech připojení mezi chytrými zařízeními a firemními IT systémy z rizikových zdrojů. IoT technologie, které měly zefektivnit provoz, se tak často mění v otevřená vrátka pro hackery.

Přijdou o miliony a stejně kliknou znovu. Nejčastější kyberútoky v Česku

Phishing, falešné investice i podvodné SMS od kurýrů připravují Čechy každý rok o stovky milionů korun. Přesto se stejné scénáře opakují. Proč se uživatelé znovu a znovu nechají nachytat a jaké konkrétní útoky dnes páchají největší škody?

Mladí ajťáci mizí z trhu. Nový výzkum odhalil, kde končí

IT trh se zpomaluje, nábor je tvrdší než kdy dřív a AI bere juniorům práci. Nový výzkum však ukazuje ještě temnější trend: stále mladší technicky zdatní lidé hledají uplatnění na dark webu. Ne proto, že chtějí dělat zlo, ale protože jinde prostě nemají šanci.

Zero-click útok na ChatGPT: ShadowLeak ukazuje slabiny firemní bezpečnosti

Bezpečnostní experti varují před novou hrozbou pro uživatele ChatGPT. Zranitelnost pojmenovaná ShadowLeak představuje první zero-click útok, který se odehrává přímo na serverech poskytovatele. Útočníci tak mohou nenápadně získat firemní data, aniž by uživatel cokoli udělal.

Kód vygenerovaný AI je neudržitelný: Anthropic spouští software pro jeho detekci

Stále více programátorů používá umělou inteligenci jako pomocníka při psaní kódu. Vývoj je rychlejší, ale zároveň přibývá chyb a nejasných řešení. Společnost Anthropic proto představila nástroj, který má automaticky kontrolovat kód vytvořený AI.

