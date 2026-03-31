Narušení bezpečnosti v Bruselu. Útočníci získali data z webu evropské komise

Úterý, 31 Březen 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Kyberbezpečnost

Zdroj: ChatGPT

Evropská komise řeší kybernetický incident, při kterém útočníci pronikli do cloudového prostředí jejích webů. Část dat byla odcizena, přesný rozsah zatím není jasný.
Evropská komise v těchto dnech řeší situaci, která nepůsobí dramaticky na první pohled, ale ve skutečnosti budí otázky. V oficiálním vyjádření totiž potvrdila, že došlo k narušení její cloudové infrastruktury, na níž běží portál Europa.eu. Právě tam se útočníkům podařilo získat přístup a odnést si část dat.

Na incident se přišlo 24. března. Bezpečnostní týmy zachytily podezřelou aktivitu a následně potvrdily, že nejde o planý poplach. Komise tvrdí, že reagovala rychle a útok se podařilo zastavit. Jenže jedna věc zůstává. Něco už bylo pryč.

Kolik toho zmizelo, nikdo zatím neřekl. A možná to v tuto chvíli ani přesně nejde určit. Vyšetřování stále běží a Komise si nechává prostor, než zveřejní konkrétnější informace. To samo o sobě není překvapivé. U podobných incidentů se detaily často skládají postupně.

Co uniklo a co zůstalo

Důležitý moment je v tom, co napadeno nebylo. Podle dostupných informací se útočníci nedostali do interních systémů. Jinými slovy, nešlo o kompletní průlom do celé infrastruktury. Incident se týká hlavně webového prostředí a dat, která s ním souvisejí.

To naznačuje, že by nemělo jít o citlivé osobní údaje. Spíš o obsah a data spojená s provozem webu nebo komunikací mezi institucemi. Přesto to není maličkost. I taková data mohou mít hodnotu, zvlášť pokud se objeví ve špatný čas na špatném místě.

Zajímavá je i stopa, která se objevila mimo oficiální komunikaci. Podle zákulisních informací mohl útok souviset s přístupem do cloudového účtu. Nešlo by tedy o selhání samotné infrastruktury, ale spíš o lidský faktor. Stačí jeden kompromitovaný účet a útočník má otevřené dveře.

Další zvláštnost je motiv. Útočníci podle všeho nechtějí peníze. Místo toho plánují data zveřejnit. To mění situaci. Nejde jen o technický problém, ale i o reputační riziko.

Evropská komise mezitím uklidňuje, že služby fungují dál a bezpečnost posiluje. Realita je ale taková, že podobné incidenty se dnes nevyhýbají nikomu. Ani institucím, které mají vlastní týmy a rozpočty na ochranu. Stačí jedna slabina a celé to začne dávat smysl až ve chvíli, kdy už je pozdě.

EU, hacking, bezpečnost
Lukáš "Francesco" Čihák

