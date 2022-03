Příští rok se na silnicích objeví nový elektromobil – legendární DeLorean

Vůz DeLorean se asi nejvíce proslavil díky své roli, coby stroje času, ve filmové trilogii „Návrat do budoucnosti.“ Společnost DeLorean Motor Company (bez nějakého vztahu k původní společnosti Johna DeLoreana která zkrachovala v roce 1982), v únoru tohoto roku uveřejnila plány na stavbu nového vozu, který by měl vycházet z původního modelu z osmdesátých let. Nový model by však měl být plně elektrický.